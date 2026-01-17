উগান্ডায় বিরোধী দলের প্রার্থীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে সামরিক হেলিকপ্টার

প্রেসিডেন্ট নির্বাচন
উগান্ডায় বিরোধী দলের প্রার্থীকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গেছে সামরিক হেলিকপ্টার
উগান্ডার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিরোধীদলীয় প্রার্থী ববি ওয়াইনকে তাঁর বাড়ি থেকে সেনাবাহিনীর হেলিকপ্টারে ‘জোর করে’ তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ববির দল ন্যাশনাল ইউনিটি প্ল্যাটফর্ম (এনইউপি) এ অভিযোগ তুলেছে। দলটি বলছে, ববিকে কোথায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে, তা জানানো হয়নি।
স্থানীয় সময় গতকাল শুক্রবার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট দিয়ে ন্যাশনাল ইউনিটি প্ল্যাটফর্ম ববিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার বিষয়টি জনগণকে জানিয়েছে।
এর আগের দিন (বৃহস্পতিবার) উগান্ডার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোট গ্রহণ হয়। এবার ইন্টারনেট সংযোগ বিচ্ছিন্ন থাকার মধ্যে দেশটিতে এক উত্তেজনাপূর্ণ নির্বাচন হয়েছে। স্থানীয় সময় আজ শনিবার বিকেল ৪টা নাগাদ নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ করা হতে পারে।
ববিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগের বিষয়ে উগান্ডার সরকারি কর্তৃপক্ষ এখনো কোনো প্রতিক্রিয়া জানায়নি।
আফ্রিকার দেশ উগান্ডার শীর্ষ বিরোধী নেতা ববি ওয়াইন। বার্তা সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে, ৪৩ বছর বয়সী ববি উগান্ডার জনপ্রিয় পপ তারকা ছিলেন। পরে রাজনীতিতে আসেন।
ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় ববিকে তুলে নিয়ে যাওয়ার অভিযোগের বিষয়ে তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। আল-জাজিরার পক্ষ থেকে ন্যাশনাল ইউনিটি প্ল্যাটফর্মের যে কর্মকর্তার সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়েছিল, তিনি শুধু নিশ্চিত করতে পেরেছেন যে ‘সামরিক বাহিনীর সদস্য ও অন্যান্য নিরাপত্তা এজেন্টরা বেড়া টপকে ববি ওয়াইনের বাড়িতে ঢুকে পড়েছিলেন।’
এবারের নির্বাচনী প্রচারে ববি উগান্ডায় দীর্ঘ কয়েক দশক ধরে ক্ষমতায় থাকা প্রেসিডেন্ট ইয়াওয়েরি মুসোভেনিকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। জাতিসংঘের মতে, নির্বাচনী প্রচারের সময়টায় ব্যাপক দমন-পীড়ন চলেছে। বিরোধীদের ভয় দেখানো হয়েছে।
তবে ওই সময় ববি ওয়াইন বাড়িতে ছিলেন কি না, কিংবা তাঁকে প্রকৃতপক্ষেই তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে কি না—তা ওই কর্মকর্তা নিশ্চিত করতে পারেননি। এনইউপির অভিযোগ আল-জাজিরা স্বাধীনভাবে যাচাই করতে পারেনি।
‘ঘটনাটি নিশ্চিত হওয়ার জন্য উগান্ডার সামরিক বাহিনী কিংবা পুলিশের সঙ্গে আল-জাজিরার পক্ষ থেকে এখনো যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি,’ বলেন ক্যাথেরিন।
এই সংবাদদাতা জানান, বৃহস্পতিবারের ভোট গ্রহণের পরপরই ববি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করে অভিযোগ করেছিলেন, বৈধ ভোটারের চেয়ে অনেক বেশি ভোট গণনা করা হয়েছে। তিনি উগান্ডার জনগণের প্রতি ‘সঠিক সময়ে উঠে দাঁড়াতে ও অপরাধমূলক শাসনকে প্রত্যাখ্যানের’ আহ্বান জানিয়েছেন।