আফ্রিকা

তৃতীয়বারের মতো মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট হলেন তোয়াদারা

আল–জাজিরা
একটি কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন ফোসন অসনজ তোয়াদারাছবি: রয়টার্স

মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে আবার জয়ী হয়েছেন ফোসন অসনজ তোয়াদারা। গতকাল সোমবার ঘোষিত প্রাথমিক ফলাফল অনুযায়ী, নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে তিনি তৃতীয় মেয়াদে দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন।

গত ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের এ ফলাফল ঘোষণা করে মধ্য আফ্রিকা প্রজাতন্ত্রের জাতীয় নির্বাচনী কর্তৃপক্ষ। ফলাফলে দেখা গেছে, ৬৮ বছর বয়সী গণিতবিদ তোয়াদারা পেয়েছেন ৭৬ দশমিক ১৫ শতাংশ ভোট। নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার ছিল ৫২ দশমিক ৪২ শতাংশ।

প্রধান বিরোধী জোট বিআরডিসি নির্বাচন বর্জন করেছে। তাদের অভিযোগ ছিল, দেশে নির্বাচন সুষ্ঠু হওয়ার কোনো পরিবেশ নেই।

দীর্ঘদিনের অস্থিরতা ও গৃহযুদ্ধকবলিত দেশে তোয়াদারা মূলত নিরাপত্তা ইস্যুকে সামনে রেখে প্রচার চালিয়েছেন। রুশ ভাড়াটে সেনা ও রুয়ান্ডার সেনাদের সহায়তায় দেশের নিরাপত্তা পরিস্থিতির উন্নতির দাবি করেন তিনি। এ ছাড়া চলতি বছর বেশকিছু বিদ্রোহী গোষ্ঠীর সঙ্গে শান্তিচুক্তি সই করাও তাঁর সাফল্যের অংশ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

গত ২৮ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গেছে, ৬৮ বছর বয়সী গণিতবিদ তোয়াদারা পেয়েছেন ৭৬ দশমিক ১৫ শতাংশ ভোট। নির্বাচনে ভোটার উপস্থিতির হার ছিল ৫২ দশমিক ৪২ শতাংশ।

এক দশক আগে ক্ষমতায় আসা তোয়াদারা ২০২৩ সালে এক বিতর্কিত গণভোটের মাধ্যমে সংবিধান সংশোধন করেন। ওই সংশোধনীতে প্রেসিডেন্টের মেয়াদের সীমাবদ্ধতা তুলে দেওয়া হয়। এর ফলে তাঁর তৃতীয়বার নির্বাচনে লড়ার পথ সুগম হয়।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
আফ্রিকা থেকে আরও পড়ুন