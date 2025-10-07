আফ্রিকা

মাদাগাস্কারে ১২ দিন ধরে বিক্ষোভ, দমনে নতুন প্রধানমন্ত্রী

এএফপি
আন্তানানারিভো
মাদাগাস্কারে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে নিরাপত্তা বাহিনী কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়েছবি: রয়টার্স

আফ্রিকার দেশ মাদাগাস্কারে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। গত সোমবার দেশটির রাজধানী আন্তানানারিভোতে বিক্ষোভকারীদের ছত্রভঙ্গ করতে নিরাপত্তা বাহিনী কয়েক শ কাঁদানে গ্যাসের শেল ছোড়ে। এতে অন্তত একজন আহত হয়েছেন। বিক্ষোভ দমন ও চলমান সংকট নিরসনে সোমবার রাতে একজন জেনারেলকে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট আন্দ্রে র‌াজোয়েলিনা।

বিদ্যুৎ ও পানির সংকটকে কেন্দ্র করে গত ২৫ সেপ্টেম্বর থেকে আফ্রিকার দেশ মাদাগাস্কারে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ শুরু হয়। বিক্ষোভকারীদের বেশির ভাগই বয়সে তরুণ, যাঁরা জেন-জি নামে পরিচিত। তাঁদের আন্দোলন এখন সরকারবিরোধী আন্দোলনে রূপ নিয়েছে। তাঁরা প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ দাবি করছেন।

সোমবার আন্তানানারিভোতে শত শত মানুষ পৃথক দুটি মিছিল নিয়ে বের হয়। এ সময় স্টান গ্রেনেড ও কাঁদানে গ্যাসের শেল ছুড়ে তাঁদের থামিয়ে দেয় নিরাপত্তা বাহিনী। আন্দোলনের ১২তম দিনে রাজধানীজুড়ে কঠোর নিরাপত্তা চোখে পড়েছে।

এদিন রাজধানীর উপকণ্ঠে অবস্থিত অ্যাঙ্কাতসো বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছাকাছি স্থানে জড়ো হন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর তাঁরা মিছিল নিয়ে শহরের মধ্যাঞ্চলের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তবে সেখানে পৌঁছানোর আগেই নিরাপত্তা বাহিনী মিছিল আটকে দেয়। এরপর দুপুরের দিকে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। এতে অন্তত একজন তরুণ আহত হয়েছেন। তাঁকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে।

২১ বছর বয়সী বিক্ষোভকারী টমি ফানোমেজানৎসোয়া বলেন, ‘আমি যেখানে থাকি, সেখানে প্রতি সপ্তাহে প্রায় ১২০ ঘণ্টা বিদ্যুৎ থাকে না। আমরা সবার স্বার্থে আন্দোলন করছি। প্রেসিডেন্ট জনগণের ক্ষোভের কথা শুনছেন না। তিনি সব সময় নিজের ইচ্ছামতো কাজ করেন।’

