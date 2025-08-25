দীর্ঘতম রেডিও টক শো উপস্থাপনা করে রেকর্ড
জর্জ ইনিয়াবাসি এসিয়েন নাইজেরিয়ার একজন রেডিও উপস্থাপক। শ্রোতাদের কাছে তিনি ‘মাইটি জর্জ’ নামেই বেশি পরিচিত। সম্প্রতি তিনি অবিশ্বাস্য একটি কাজ করে সাড়া ফেলে দিয়েছেন। দীর্ঘতম রেডিও টক শো উপস্থাপনা করে গড়েছেন রেকর্ড। রেডিওতে কর্মজীবনের ২০ বছর পূর্তি উদ্যাপন উপলক্ষে টানা চার দিন ধরে তিনি একটি টক শো চালিয়ে যান।
নাইজেরিয়ার আকওয়া ইবম প্রদেশের উয়ো শহরে কমফোর্ট ৯৫.১ এফএমে কাজ করেন জর্জ ইনিয়াবাসি। তিনি রেডিও কমফোর্টের অনুষ্ঠানপ্রধান এবং বাচিক শিল্পী। এই রেডিও স্টেশনে আট বছর ধরে কাজ করছেন জর্জ। প্রতিদিন ভোর ৫টা থেকে সকাল ১০টা পর্যন্ত ‘কমফোর্ট ব্রেকফাস্ট ফিয়েস্তা’ নামের একটি অনুষ্ঠান উপস্থাপনা করেন তিনি। এ ছাড়া ক্রীড়াবিষয়ক কিছু অনুষ্ঠান এবং রেডিওর অন্যান্য অনুষ্ঠান পরিকল্পনায়ও যুক্ত থাকেন তিনি।
গত ২৭ এপ্রিল জর্জ টক শো শুরু করেন, যা শেষ হয় ১ মে। প্রতি এক ঘণ্টা উপস্থাপনা শেষে তিনি ৫ মিনিট করে বিরতি নেন। এভাবে ১০৫ ঘণ্টা অনুষ্ঠানটি চালিয়ে যান।
৪৩ বছর বয়সী জর্জ গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসকে বলেন, ‘আমি রেডিওতে ২০ বছর পূর্তি উদ্যাপন করতে চেয়েছিলাম এবং আকওয়া ইবম প্রদেশ ও নাইজেরিয়াকে বিশ্ব মানচিত্রে তুলে ধরতে চেয়েছিলাম। এটি আকওয়া ইবম প্রদেশে প্রথম কোনো ব্যক্তি এবং নাইজেরিয়ার প্রথম কোনো রেডিওর রেকর্ড।
রেকর্ড গড়া ওই টক শো চলাকালে জর্জ স্টুডিওতে ৮০ জন অতিথি এবং ফোনে ২০ জনের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন। ক্রীড়া, ফ্যাশন, রাজনীতি, প্রশাসন ও চলমান বিষয়াদি নিয়ে তাঁদের সঙ্গে কথা বলেছেন। এ ছাড়া শ্রোতাদের জন্য প্রশ্নোত্তর পর্বও ছিল।
জর্জ বলেন, ‘রেডিওর প্রতি ভালোবাসা এবং প্রিয়জন ও দর্শকদের সমর্থন আমাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করেছে।’ তিনি মূলত ৯০ ঘণ্টা টক শো করার পরিকল্পনা করেছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সেটি ১০৫ ঘণ্টা পর্যন্ত চলে।
কাজটি একেবারেই সহজ ছিল না। তবে প্রযুক্তিগত সমস্যা, অতিথিদের অনুপস্থিতি, এক অনুপ্রবেশকারীর হুমকিসহ নানা সমস্যার পরও থেমে যাননি জর্জ ইনিয়াবাসি।