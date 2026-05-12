৫০০ পাউরুটি দিয়ে তৈরি পোশাক

৫০০ পাউরুটি দিয়ে তৈরি পোশাক
বিচিত্র উপকরণ দিয়ে তৈরি বিচিত্র নকশার পোশাক পরে লালগালিচায় হাজির হন তারকারা। সম্প্রতি আফ্রিকা ম্যাজিক ভিউয়ার্স চয়েস অ্যাওয়ার্ডস (এএমভিসিএ) অনুষ্ঠানে এমনই একটি বিচিত্র পোশাক পরে হাজির হয়েছিলেন নাইজেরিয়ার রিয়েলিটি টিভি তারকা কুইন মার্সি আটাং।
এ বছর নাইজেরিয়ার লাগোসে বসেছিল এএমভিসিএর দ্বাদশ আসর। এ আয়োজনকে প্রায়ই আফ্রিকার চলচ্চিত্র, টেলিভিশন ও ফ্যাশন জগতের সবচেয়ে বড় অনুষ্ঠান হিসেবে বর্ণনা করা হয়।
অনুষ্ঠানের দিন সন্ধ্যায় পাঁচ শতাধিক আস্ত পাউরুটি দিয়ে তৈরি পোশাক পরে লালগালিচায় উপস্থিত হন কুইন মার্সি আটাং। অদ্ভুত এই পোশাকে তিনি সবার নজর কাড়তে সক্ষম হন। তবে এ পোশাক পরে লালগালিচায় নড়াচড়া করতে এই রিয়েলিটি টিভি তারকাকে বেশ বেগ পেতে হয়েছে, তিনি চলাফেরা করতে হিমশিম খাচ্ছিলেন। কয়েকজন সহকারী গালিচায় তাঁকে হাঁটতে সাহায্য করেছেন।
বিবিসিকে আটাং বলেন, নিজের বেকারি ব্যবসার প্রচারের লক্ষ্যে তিনি পাউরুটি দিয়ে তৈরি পোশাকটি পরে এসেছেন। তিনি জোর দিয়ে আরও বলেন, মানুষকে চমকে দেওয়ার জন্য নয়, বরং এটি ছিল তাঁর সুপরিকল্পিত বিপণন কৌশল।
আটাং বলেন, ‘আমার ব্যবসার প্রচারের জন্য এএমভিসিএর চেয়ে ভালো জায়গা আর কী হতে পারে?’
আটাংয়ের পোশাকের নকশা করেছেন জনপ্রিয় পোশাক ডিজাইনার টয়িন লওয়ান। ইনস্টাগ্রামে আটাংয়ের ছবির নিচে তিনি মন্তব্য করেন, তিনি (আটাং) নিজের ব্যবসা নিজের পোশাকে ধারণ করার ট্রেন্ড চালু করেছেন।
সেই রাতে আটাংয়ের পোশাক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে অনেক ভক্ত পোশাকটির প্রশংসা করে একে ‘নিজের ব্যবসাকে মাথায় বহন করার প্রকৃত উদাহরণ’ বলে বর্ণনা করেছেন।
তবে পোশাকটি সব ভক্তকে মুগ্ধ করতে পারেনি। কেউ কেউ বলেছেন, এই পোশাকের মাধ্যমে খাবার অপচয়ের বিষয়টি প্রদর্শন করা হচ্ছে। আটাং ভক্তদের এ অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।