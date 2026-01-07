ইন্দোনেশিয়ায় বন্যায় ১৬ জনের মৃত্যু

ইন্দোনেশিয়ায় বন্যায় ১৬ জনের মৃত্যু
ইন্দোনেশিয়ার আচেহ প্রদেশে সিআউ দ্বীপে প্রবল বন্যায় অন্তত ১৬ ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। নিখোঁজ রয়েছেন তিনজন। গতকাল মঙ্গলবার দেশটির কর্তৃপক্ষ এই তথ্য জানিয়েছে। জাতীয় দুর্যোগ প্রশমন সংস্থার মুখপাত্র আবদুল মুহারি বলেন, বন্যায় ২২ ব্যক্তি আহত হয়েছেন।
গৃহহীন হয়ে পড়েছেন প্রায় ৭০০ গ্রামবাসী। মুহারি বলেন, সোমবার উত্তর সুলাওয়েসির ছোট এই দ্বীপে অতিবৃষ্টিতে নদীর পানি উপচে চারটি শহর প্লাবিত হয়েছে। বন্যায় গাছ উপড়ে ও বড় বড় পাথর স্থানচ্যুত হয়ে যোগাযোগ বিচ্ছিন্নসহ বহু ঘরবাড়ি ও অবকাঠামো ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
উদ্ধারকর্মীরা নিখোঁজদের সন্ধানে কাজ করছেন। ইন্দোনেশিয়ায় বর্ষা মৌসুমে বন্যা ও ভূমিধস সাধারণ ঘটনা হলেও এবারের দুর্যোগ বেশ মারাত্মক রূপ নিয়েছে। গত বছরের শেষ ভাগ থেকে দেশজুড়ে চলা টানা বৃষ্টিতে সুমাত্রাসহ বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক প্রাণহানি ও ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া গেছে।