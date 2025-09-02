সুদানে ভূমিধসে অন্তত ১ হাজার মানুষ নিহত, দাবি বিদ্রোহী গোষ্ঠীর
আফ্রিকার দেশ সুদানের পশ্চিমাঞ্চলে ভূমিধসে একটি গ্রাম ধ্বংস হয়ে গেছে। এতে অন্তত ১ হাজার জন নিহত হয়েছেন। তাদের মধ্যে নারী ও শিশু রয়েছে। বেঁচে আছেন গ্রামটির মাত্র একজন বাসিন্দা।
গতকাল সোমবার দেশটির বিদ্রোহী গোষ্ঠী দ্য সুদান লিবারেশন মুভমেন্ট এ তথ্য জানিয়েছে। এক বিবৃতিতে তারা বলেছে, বেশ কয়েক দিন তুমুল বর্ষণের পর গত ৩১ আগস্ট ওই ভূমিধস হয়।
গ্রামটির অবস্থান সুদানের মারা মাউন্টেইনস এলাকায়। এটি দেশটির দারফুর অঞ্চলের মধ্যে। দারফুরের নিয়ন্ত্রণ রয়েছে সুদান লিবারেশন মুভমেন্টের কাছে। ভূমিধসে নিহত ব্যক্তিদের মরদেহ উদ্ধারে জাতিসংঘসহ আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছে তারা।
সুদানের উত্তর দারফুর রাজ্যে দেশটির সেনাবাহিনী ও আধা-সামরিক র্যাপিড সাপোর্ট ফোর্সেসের (আএসএফ) মধ্যে সংঘাত চলছে। সেখান থেকে পালিয়ে অনেক বাসিন্দা মারা মাউন্টেইনস এলাকায় আশ্রয় নিয়েছে। এই এলাকায় খাদ্য ও ওষুধের ঘাটতি রয়েছে।
সুদানে দুই বছর ধরে গৃহযুদ্ধ চলছে। এতে দেশটির অর্ধেকেরও বেশি মানুষ তীব্র খাদ্য সংকটের মধ্যে রয়েছে। গৃহহীন হয়েছে লাখ লাখ মানুষ। উত্তর দারফুরের রাজধানী আল-ফাশিরও নিয়মিত হামলার মুখে পড়ছে।