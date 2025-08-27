ইরানের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করল অস্ট্রেলিয়া, ইহুদিবিদ্বেষী হামলার অভিযোগ

ইরানের রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করল অস্ট্রেলিয়া, ইহুদিবিদ্বেষী হামলার অভিযোগ
ইরানের রাষ্ট্রদূত আহমাদ সাদেঘিকে বহিষ্কার করেছে অস্ট্রেলিয়া। সিডনি ও মেলবোর্নে অন্তত দুটি ইহুদিবিদ্বেষী হামলার অভিযোগ এনে ইরানের রাষ্ট্রদূতকে সাত দিনের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ছাড়ার নির্দেশ দিয়েছে দেশটির সরকার।
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রীর দপ্তর থেকে গতকাল মঙ্গলবার এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এর মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এবারই প্রথম কোনো বিদেশি রাষ্ট্রদূতকে বহিষ্কার করল অস্ট্রেলিয়া।
অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী অ্যান্থনি আলবানিজ গতকাল রাজধানী ক্যানবেরায় এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, নিরাপত্তা সংস্থা এএসআইও নিশ্চিত করেছে যে অস্ট্রেলিয়ায় সংঘটিত দুটি হামলার পেছনে ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) সরাসরি নির্দেশ দিয়েছে।
সিডনির লুইস কন্টিনেন্টাল কিচেনে গত বছরের ১০ অক্টোবর ও মেলবোর্নের আদাস ইসরায়েল সিনাগগে গত বছরের ৬ ডিসেম্বর এসব হামলা হয়।
আইআরজিসির এ কর্মকাণ্ডকে ‘অস্ট্রেলিয়ার সামাজিক সংহতির ওপর আঘাত’ হিসেবে উল্লেখ করেছেন এএসআইওর মহাপরিচালক মাইক বার্গেস।
অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওং বলেন, কোনো বিদেশি রাষ্ট্রের দ্বারা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে এ ধরনের কর্মকাণ্ড সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য।
পররাষ্ট্রমন্ত্রী পেনি ওং জানান, ইরানের রাষ্ট্রদূতকে ‘পারসোনা নন গ্রাটা’ বা ‘অবাঞ্ছিত ব্যক্তি’ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। রাষ্ট্রদূতসহ ইরানি দূতাবাসের আরও তিনজন কর্মকর্তাকে পরবর্তী সাত দিনের মধ্যে অস্ট্রেলিয়া ছাড়তে বলা হয়েছে।