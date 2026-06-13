অস্ট্রেলিয়ায় হঠাৎ কট্টরপন্থী দলের উত্থানে উদ্বিগ্ন অভিবাসীরা

অস্ট্রেলিয়ায় হঠাৎ কট্টরপন্থী দলের উত্থানে উদ্বিগ্ন অভিবাসীরা
অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতিতে কট্টর ডানপন্থী দল হিসেবে পরিচিত ‘ওয়ান নেশন’ এবং এর প্রধান পলিন হ্যানসনের নাটকীয় উত্থান নিয়ে এখন ব্যাপক তোলপাড় চলছে। মেলবোর্নে দলটির একটি বিশেষ তহবিল সংগ্রহ অনুষ্ঠানকে কেন্দ্র করে গতকাল শুক্রবার পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।
বর্ণবাদবিরোধী ব্যাপক প্রতিবাদের মুখে মূল রেস্তোরাঁ কর্তৃপক্ষ পলিন হ্যানসনের অনুষ্ঠানটি বাতিল করতে বাধ্য হয়। পরে পুলিশি পাহারায় গোপনে অন্য একটি স্থানে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। তারপরও এ খবর জানাজানি হয়ে গেলে অনুষ্ঠানস্থলের বাইরে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়। পরে ঘটনাস্থলে বিপুল পরিমাণ পুলিশ মোতায়েন করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা হয়।
সাম্প্রতিক জনমত জরিপে দেখা গেছে, ১৯৯৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এই দলটির প্রতি অস্ট্রেলিয়ার প্রায় ৩০ শতাংশ ভোটার এখন সমর্থন দিচ্ছেন। বর্তমান আলবানিজ সরকারের ওপর সাধারণ মানুষের ক্ষোভকে কাজে লাগিয়ে পলিন হ্যানসন মাত্র দুই দিনে প্রায় ৩০ লাখ অস্ট্রেলীয় ডলার তহবিল সংগ্রহ করেছেন।
অস্ট্রেলিয়ায় বসবাসরত বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত মানুষ এই কট্টরপন্থী দলের উত্থান দেখে বেশ উদ্বিগ্ন। অস্ট্রেলিয়ার রাজনীতি সম্পর্কে খোঁজখবর রাখেন, এমন একজন সিডনিপ্রবাসী বাংলাদেশি নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেন, ‘ওয়ান নেশন দলটির এই ৩০ শতাংশ জনপ্রিয়তা পাওয়ার খবর আমাদের মতো সাধারণ অভিবাসীদের মনে সামাজিক নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা তৈরি করছে।’
আরেকজন বাংলাদেশি অভিবাসী বলেন, কট্টরপন্থী দলগুলো দেশের অর্থনৈতিক সংকটকে পুঁজি করে বর্ণবাদকে উসকে দিচ্ছে, যা সত্যিই চিন্তার বিষয়।
বিশ্লেষকদের মতে, ওয়ান নেশন দলের এই আকস্মিক উত্থান আগামী দিনের অস্ট্রেলীয় রাজনীতিতে বড় ধরনের ওলটপালট ঘটিয়ে দিতে পারে।