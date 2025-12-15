এশিয়া

থাইল্যান্ডে পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন ৮ ফেব্রুয়ারি

ব্যাংকক, থাইল্যান্ড
মন্ত্রিসভার নীতি বিবৃতি পার্লামেন্টের কাছে উপস্থাপন করছেন থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী আনুতিন চারণভিরাকুল। ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫ছবি: রয়টার্স

থাইল্যান্ডের পরবর্তী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে আগামী ৮ ফেব্রুয়ারি। দেশটির নির্বাচন কমিশন আজ সোমবার এ তথ্য জানিয়েছে। দলগুলোকে চলতি বছর শেষ হওয়ার আগে নিজেদের প্রধানমন্ত্রী প্রার্থীর নাম ঘোষণা করতে নির্দেশ দিয়েছে কমিশন।

নির্বাচন কমিশন এক বিবৃতিতে জানায়, আজ নির্বাচন কমিশন নির্বাচনের বিস্তারিত খসড়া তৈরি করেছে এবং কমিশনারের কাছে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। ৮ ফেব্রুয়ারি নির্বাচন আয়োজন করতে কমিশনার রাজি হয়েছেন। তবে আগাম ভোট গ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে ১ ফেব্রুয়ারি।

থাইল্যান্ডের ‘ভূমজাইথাই’ দলের প্রধানমন্ত্রী আনুতিন চারণভিরাকুল গত সেপ্টেম্বরে ক্ষমতা গ্রহণ করেন। তাঁর পূর্বসূরিকে নৈতিকতা লঙ্ঘনের অভিযোগে পদত্যাগ করতে হয়েছিল।

আনুতিন গত শুক্রবার পার্লামেন্ট বিলুপ্ত ঘোষণা করেন। এর মধ্য দিয়ে জাতীয় নির্বাচনের পথ সুগম হয়। থাইল্যান্ডের আইন অনুযায়ী পার্লামেন্ট বিলুপ্তির ৪৫ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে নির্বাচন আয়োজন করতে হয়।

সীমান্তবিরোধ নিয়ে গত কয়েক মাসে থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে দফায় দফায় সংঘাত হয়। সম্প্রতি নতুন করে সংঘাত শুরু হয়েছে। চলমান সংঘাতে অন্তত ৩১ জন নিহত এবং প্রায় ৮ লাখ মানুষ বাস্তুচ্যুত হয়েছেন।

রাজনৈতিকভাবে রক্ষণশীল হলেও আনুতিন গাঁজার চাষ ও ব্যবহার বৈধ করার পক্ষে। জোটের সমর্থনে তিনি বর্তমানে ক্ষমতায় রয়েছেন। তাঁকে নিয়ে গত দুই বছরে তিনজন প্রধানমন্ত্রী দেখল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশটি।

