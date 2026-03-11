থাইল্যান্ডে জ্বালানি সাশ্রয়ে আমলাদের সিঁড়ি ব্যবহারে নির্দেশ

থাইল্যান্ডে জ্বালানি সাশ্রয়ে আমলাদের সিঁড়ি ব্যবহারে নির্দেশ
জ্বালানি স্বল্পতা মোকাবিলায় আমলাদের জ্বালানি সাশ্রয়ের নির্দেশ দিয়েছেন থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুল।
সরকারের এক মুখপাত্র গতকাল বলেন, সরকারি পদক্ষেপের মধ্যে রয়েছে বিদেশ সফর স্থগিত করা এবং লিফটের পরিবর্তে সিঁড়ি ব্যবহার করা।
সরকারের মুখপাত্র আরও বলেন, সরকারি কর্মকর্তাদের বাসা থেকে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন দেশটির প্রধানমন্ত্রী।
জ্বালানিমন্ত্রী আত্তাপোল রের্কপিবুন জানিয়েছেন, থাইল্যান্ডে ৯৫ দিনের জ্বালানি মজুত রয়েছে।
দেশটি বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে অতিরিক্ত তরলীকৃত প্রাকৃতিক গ্যাস (এলএনজি) সংগ্রহের চেষ্টা করছে। তবে বর্তমানে চাহিদা কমানোর ওপরই সবচেয়ে বেশি জোর দেওয়া হচ্ছে।
থাইল্যান্ডের এনার্জি রেগুলেটরি কমিশনের তথ্যমতে, দেশটির জ্বালানি চাহিদার প্রায় ৬৮ শতাংশ মেটানো হয় প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে। এর মধ্যে অর্ধেকের বেশি গ্যাস থাইল্যান্ড উপসাগরের নিজস্ব উৎপাদন থেকে আসে। বাকি গ্যাসের ৩৫ শতাংশ আমদানি করা হয়, যার মধ্যে ১৩ শতাংশ আসে প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমার থেকে।