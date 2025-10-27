এশিয়া

নেপালে সুশীলার মন্ত্রিসভায় যুক্ত হলেন দুই তরুণ নেতা

এএফপি
কাঠমান্ডু
সুশীলা কারকিফাইল ছবি: রয়টার্স

নেপালের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকি গতকাল রোববার তাঁর অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করেছেন। গত মাসে তরুণদের নেতৃত্বে দেশটিতে গণ–আন্দোলনের পর অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়। অন্তর্বর্তী মন্ত্রিসভায় নতুনভাবে যুক্ত হয়েছেন তরুণদের মধ্যে জনপ্রিয় দুই নেতা, যাঁদের একজনকে যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী এবং অন্যজনকে স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যাবিষয়ক মন্ত্রী করা হয়েছে।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সাময়িক নিষেধাজ্ঞা জারির পর ৮ ও ৯ সেপ্টেম্বরের ওই আন্দোলনের সূচনা হয়। তবে এর পেছনে ছিল দীর্ঘদিনের অর্থনৈতিক সংকট ও দুর্নীতির প্রতি ক্ষোভ।

সহিংস এ বিক্ষোভে অন্তত ৭৩ জন নিহত হন এবং সংসদ ভবন, আদালত ও সরকারি দপ্তরগুলোতে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়, যার ফলে আগের সরকারের পতন ঘটে।

দেশটির কর্মকর্তারা জানান, যুব ও ক্রীড়ামন্ত্রী হিসেবে বাবলু গুপ্তা এবং স্বাস্থ্য ও জনসংখ্যামন্ত্রী হিসেবে সুধা শর্মা প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌডেলের কাছ থেকে শপথ নিয়েছেন।

২৮ বছর বয়সী বাবলু গুপ্তা ‘হানড্রেডস গ্রুপ’ নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা হিসেবে পরিচিত, যা খাদ্যসহায়তা ও শিক্ষা কর্মসূচির মাধ্যমে সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে সহযোগিতা করে। অন্যদিকে সুধা শর্মা একজন লেখক।

