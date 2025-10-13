এবার পাকিস্তান-আফগানিস্তানের সীমান্ত সংঘাত বন্ধ করতে চান ডোনাল্ড ট্রাম্প
গাজা যুদ্ধ বন্ধে আলোচনার জন্য মধ্যপ্রাচ্য সফরে যাওয়ার সময় মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, তিনি পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমান্তে সংঘর্ষের কথা শুনেছেন। তিনি দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা হ্রাসে সহায়তা করতে আগ্রহী।
এ সময় ট্রাম্প বলেন, তিনি শান্তি প্রতিষ্ঠায় দক্ষ। গত শনিবার রাত থেকে পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে সীমান্তে তীব্র সংঘর্ষ শুরু হয়, পরদিন রোববার সকাল পর্যন্ত ওই সংঘর্ষ অব্যাহত ছিল।
পাকিস্তানের ইন্টার-সার্ভিসেস পাবলিক রিলেশনস (আইএসপিআর) বলেছে, কাবুলের আগ্রাসনের জবাব দিতে গিয়ে পাকিস্তানের ২৩ সেনা শহীদ হন এবং তালেবান ও সংশ্লিষ্ট ২০০ জঙ্গি নিহত হয়েছেন।
আফগানিস্তান এই সংঘর্ষে পাকিস্তানের ৫৮ সেনা নিহত হওয়ার দাবি করেছে।
গাজা যুদ্ধ বন্ধের পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনার জন্য মধ্যপ্রাচ্য সফরে গেছেন ট্রাম্প। ইসরায়েলে যাওয়ার পথে উড়োজাহাজের ভেতরে সাংবাদিকদের সঙ্গে গাজায় শান্তি প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা নিয়ে তিনি কথা বলেন।
সেখানে গাজা যুদ্ধ বিষয়ে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের জবাবে ট্রাম্প বলেন, ‘এটা হবে অষ্টম যুদ্ধ, যেটি আমি সমাধান করেছি। আমি শুনেছি, এখন পাকিস্তান ও আফগানিস্তানের মধ্যে একটি যুদ্ধ চলছে। আমাকে বলতে হচ্ছে, ফিরে আসা পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতেই হবে। আমি এখন অন্য একটি (যুদ্ধ) নিয়ে কাজ করছি। যেহেতু আমি যুদ্ধ থামাতে দক্ষ, আমি শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে দক্ষ এবং এটা করা আমার জন্য সম্মানের। আমি লাখো মানুষের জীবন বাঁচাতে পারি।’
এ বছর শান্তিতে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন ভেনেজুয়েলার মারিয়া কোরিনা মাচাদো। এ নিয়ে ট্রাম্প বলেন, ‘নোবেল কমিটির প্রতি পূর্ণ সম্মান রেখে বলছি, এবারের পুরস্কারটি ২০২৪ সালের জন্য দেওয়া হয়েছে…তবে কেউ কেউ এমনও বলেছেন, এবার হয়তো ব্যতিক্রম করা যেত। কারণ, ২০২৫ সালজুড়ে অনেক কিছুই ঘটেছে, যেগুলো সম্পন্ন করা হয়েছে, শেষ করা হয়েছে এবং দুর্দান্ত কাজ হয়েছে।’
তবে এসব কাজ নোবেল পুরস্কার জয়ের জন্য করেননি বলে জানান ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘কিন্তু আমি এগুলো নোবেল পুরস্কারের জন্য করিনি, আমি মানুষের জীবন বাঁচানোর জন্য এসব করেছি।’
এদিন ভারত-পাকিস্তান উত্তেজনা নিয়েও কথা বলেছেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ‘ভারত-পাকিস্তানের কথা ভাবুন। ওইসব যুদ্ধের কথা ভাবুন, যেগুলো বছরের পর বছর ধরে চলছে। আমরা ৩১ বছর ধরে চলা, ৩২ বছর ধরে চলা এবং ৩৭ বছর ধরে চলতে থাকা যুদ্ধ দেখেছি। আর আমি এগুলোর প্রতিটিই শেষ করেছি, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তা মাত্র এক দিনে। এটা বেশ ভালো।’
ভারত ও পাকিস্তানের বেলায় আমি বলেছি, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র আছে এবং যদি আপনার একটি যুদ্ধ করতে চান। তবে আমি আপনাদের দুজনের ওপরও বড় আকারে শুল্ক আরোপ করব।ডোনাল্ড ট্রাম্প, মার্কিন প্রেসিডেন্ট
ট্রাম্প আরও বললেন, তিনি কয়েকটি যুদ্ধ কেবল শুল্কের ভিত্তিতেই সমাধান করেছেন।
মার্কিন প্রেসিডেন্ট বলেন, ‘ভারত ও পাকিস্তানের বেলায় আমি বলেছি, আপনাদের পারমাণবিক অস্ত্র আছে। যদি আপনারা যুদ্ধ করতে চান, তবে আমি আপনাদের দুজনের ওপরও বড় আকারে শুল্ক আরোপ করব। যেমন হতে পারে ১০০ শতাংশ, ১৫০ শতাংশ কিংবা ২০০ শতাংশ...আমি ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই বিষয় সমাধান করেছি। যদি শুল্ক না থাকত, আপনি কখনোই সেই যুদ্ধ থামাতে পারতেন না।’
চলতি বছরের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান সীমান্ত সংঘাতে জড়িয়ে পড়েছিল, চার দিন ধরে সেই সংঘাত চলেছিল। ট্রাম্প প্রায়ই দুই বৈরী প্রতিবেশীর মধ্যে ওই সংঘাত থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেন।