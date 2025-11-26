এশিয়া

হংকংয়ে ৩১ তলা আবাসিক কমপ্লেক্সে আগুন, চারজন নিহত

রয়টার্স
হংকং
৩১ তলাবিশিষ্ট একটি আবাসিক কমপ্লেক্সের চারপাশে থাকা বাঁশের মাচায় আগুন ধরে যাওয়ার পর ধোঁয়া উঠছে। হংকংয়ের উত্তরাঞ্চলের তাই পো জেলায়, ২৬ নভেম্বর ২০২৫ছবি: রয়টার্স

হংকংয়ে ৩১ তলা একটি আবাসিক কমপ্লেক্সের একাধিক ভবনে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এতে অন্তত চারজন নিহত ও তিনজন আহত হয়েছেন। আহত ব্যক্তিদের মধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর। আজ বুধবার স্থানীয় সময় বেলা ২টা ৫১ মিনিটে স্থানীয় ফায়ার সার্ভিস আগুন লাগার খবর পায়।

আবাসিক কমপ্লেক্সটি হংকংয়ের উত্তরাঞ্চলের তাই পো এলাকায় অবস্থিত। কমপ্লেক্সটির নাম ওয়াং ফুক কোর্ট। আটটি ব্লক নিয়ে গঠিত কমপ্লেক্সটিতে প্রায় ২ হাজার ফ্ল্যাট রয়েছে।

খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করেন এবং ভেতরে আটকে পড়া বাসিন্দাদের উদ্ধারের চেষ্টা করেন।

বিবিসির প্রতিবেদনে বলা হয়, এক বিবৃতিতে হংকং সরকার জানিয়েছে, সাতজনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হলে দায়িত্বরত চিকিৎসকেরা চারজনকে মৃত ঘোষণা করেন।

পুলিশের বরাতে সরকারি সম্প্রচারমাধ্যম আরটিএইচকে জানায়, জ্বলন্ত কয়েকটি ভবনের ভেতরে এখনো কয়েকজন আটকা রয়েছেন। আগুন নেভাতে গিয়ে ফায়ার সার্ভিসের কয়েকজন কর্মীও আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আগুন লাগার পর তাঁরা কমপ্লেক্সটির নিচের রাস্তায় অসংখ্য ফায়ার ইঞ্জিন ও অ্যাম্বুলেন্স দেখতে পেয়েছেন।

বিশ্বের যেসব দেশে ভবন নির্মাণে এখনো বাঁশের মাচা ব্যবহার করা হয়, হংকং সেগুলোর একটি।

হংকং পরিবহন বিভাগ জানায়, আগুনের কারণে তাই পো রোডের পুরো একটি অংশ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই সড়কে চলাচলকারী গাড়ি অন্য দিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে।

