জাপানের সংসদ ভেঙে দিচ্ছেন তাকাইচি, আগাম নির্বাচনের ডাক
জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানায়ে তাকাইচি বলেছেন, তিনি আগামী শুক্রবার সংসদ ভেঙে দিচ্ছেন। তিনি আগাম সাধারণ নির্বাচনের ডাক দেবেন। তাঁর সরকারের বিভিন্ন পরিকল্পনা ও ব্যয়ের বিষয়ে ভোটারদের সমর্থন পাওয়ার উদ্দেশ্য সামনে রেখেই তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।
তাকাইচি জাপানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের মাত্র তিন মাসের মাথায় আজ সোমবার এ ঘোষণা এল। তিনি জাপানের ইতিহাসে প্রথম নারী প্রধানমন্ত্রী।
আজ এক সংবাদ সম্মেলনে তাকাইচি বলেন, ‘প্রধানমন্ত্রী হিসেবে আমি আজ সিদ্ধান্ত নিয়েছি, ২৩ জানুয়ারি সংসদ (নিম্নকক্ষ) ভেঙে দেওয়া হবে।’
আগাম নির্বাচনে সংসদের নিম্নকক্ষের ৪৬৫টি আসনের সব কটিতে ভোট হবে। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর এটিই হবে তাকাইচির জন্য প্রথম বড় কোনো নির্বাচনী পরীক্ষা।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, বর্তমানে জাপানের জনগণের মধ্যে তাঁর যে জনপ্রিয়তা রয়েছে, সেটিকে কাজে লাগিয়ে তিনি ক্ষমতাসীন লিবারেল ডেমোক্রেটিক পার্টিতে নিজের অবস্থান আরও শক্ত করতে চান। একই সঙ্গে নিজের জোট সরকারের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকেও মজবুত করতে চাইছেন তিনি।
এ নির্বাচনের মাধ্যমে বোঝা যাবে, দেশটির মানুষ সরকারের খরচ বৃদ্ধি করার পরিকল্পনাকে কীভাবে দেখছে। জাপানে বর্তমানে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি বা জীবনযাত্রার খরচ বৃদ্ধি সাধারণ মানুষের প্রধান দুশ্চিন্তার কারণ।
গত সপ্তাহে জাপানি সংবাদমাধ্যম এনএইচকের এক জরিপে দেখা গেছে, ৪৫ শতাংশ মানুষ দ্রব্যমূল্য নিয়ে চিন্তিত আর ১৬ শতাংশ মানুষ কূটনীতি ও জাতীয় নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বিগ্ন।