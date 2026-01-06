টুনা মাছ বিক্রি হলো ৩৯ কোটি টাকায়

বিচিত্র
টুনা মাছ বিক্রি হলো ৩৯ কোটি টাকায়
জাপানের রাজধানী টোকিওতে একটি মাছবাজারে বিশাল আকারের একটি টুনা মাছ রেকর্ড দামে বিক্রি হয়েছে। গতকাল সোমবার সকালে মাছটি যে দামে বিক্রি হয়েছে, তা শুনে যে কারও চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যাবে। মাছটি বিক্রি হয়েছে টোকিওর তোয়োসু মাছবাজারে। এ বছর এ বাজারে এটাই প্রথম নিলামে টুনা মাছ বিক্রি।
ব্লুফিন বা নীল পাখনার ওই টুনা মাছের ওজন ২৪৩ কেজি। বিক্রি হয়েছে ৩২ লাখ মার্কিন ডলারে। বাংলাদেশি মুদ্রায় ৩৯ কোটি টাকার বেশি।
মাছটি জাপানের ঐতিহ্যবাহী খাবার সুশি তৈরিতে ব্যবহৃত হবে। জাপানের বিখ্যাত সুশি চেইন রেস্তোরাঁ ‘সুশি জানমাই’ নিলামে ওই মাছ কিনে নিয়েছে। দেশজুড়ে তাদের সুশি রেস্তোরাঁগুলোতে এখন ওই মাছ দিয়ে সুশি তৈরি হচ্ছে।
কোম্পানির প্রেসিডেন্ট কিয়োশি কিমুরা বলেন, ‘বছরের প্রথম টুনা সৌভাগ্য বয়ে আনে।’
এ বিশ্বাস থেকেই প্রতিবছর টোকিওর মাছবাজারে বছরের প্রথম টুনা মাছ নিলামে লাখ লাখ ডলারে বিক্রি হয়। তবে এবারের দাম তোয়োসু মাছবাজারের অতীত ইতিহাসকে ছাড়িয়ে গেছে।
নিলামে সবার চেয়ে বেশি দর হাঁকিয়ে টুনা কিনে নিতে কিমুরার বেশ নামডাক আছে। তিনি দেশটিতে ‘টুনা কিং’ নামে পরিচিত।
যদিও এ বছর টুনার দাম কিমুরাকেও খানিকটা অবাক করেছে। বার্তা সংস্থা এএফপিকে তিনি বলেন, ‘আমি ভেবেছিলাম, আমরা আরেকটু কম দামে টুনা কিনতে পারব। কিন্তু আপনি জানাবোঝার আগেই এটির দাম অনেকটা ওপরে উঠে গিয়েছিল।’
এর আগে ২০১২ এবং ২০১৩ সালে কিমুরা রেকর্ড দামে বছরের প্রথম টুনা মাছ কিনেছিলেন। এরপর ২০১৯ সালে তিনি আবারও রেকর্ড দামে টুনা কেনেন।
এবার আবার রেকর্ড দামে বছরের প্রথম টুনা কিনতে পেরে দারুণ খুশি এই রেস্তোরাঁমালিক। তাঁর রেস্তোরাঁর অতিথিরাও খুব খুশি। কিমুরার রেস্তোরাঁর নিয়মিত অতিথিদের একজন বলেন, ‘বছরের শুরুতেই এত শুভ কিছু খেতে পেরে আমার মনে হচ্ছে, বছরটা ভালোভাবেই শুরু করতে পেরেছি।’