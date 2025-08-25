বেইজিং সফরে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধিদল, সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রত্যাশা

বেইজিং সফরে দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধিদল, সম্পর্ক স্বাভাবিক করার প্রত্যাশা
সাম্প্রতিক বছরগুলোয় চীনের সঙ্গে শীতল হয়ে পড়া দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক স্বাভাবিক করতে চায় দক্ষিণ কোরিয়া। গতকাল রোববার চীনের বেইজিং সফরে গিয়ে দক্ষিণ কোরিয়ার উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের নেতা এই আশাবাদ ব্যক্ত করেন। এ খবর জানিয়েছে দক্ষিণ কোরিয়ার ইয়োনহাপ নিউজ এজেন্সি।
দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট লি জায়ে-মিয়ং তাঁর দেশের প্রধান বাণিজ্য অংশীদার চীনে এই প্রতিনিধিদল পাঠিয়েছেন। ঠিক এমন সময় দক্ষিণ কোরিয়ার প্রতিনিধিদল চীন সফর করছে, যখন প্রেসিডেন্ট লি নিজে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠক করতে ওয়াশিংটন গেছেন।
চীন সফরে যাওয়া দক্ষিণ কোরিয়ার উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে আছেন দেশটির পার্লামেন্টের সাবেক স্পিকার পার্ক বিয়ং-সিউগ। তিনি বেইজিংয়ে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই-এর সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকে চীনের প্রেসিডেন্ট শি চিন পিংকে লেখা দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্টের একটি চিঠি হস্তান্তর করা হয়।
২০১৭ সালে দক্ষিণ কোরিয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষাব্যবস্থা মোতায়েনকে কেন্দ্র করে বেইজিংয়ের সঙ্গে সিউলের সম্পর্কে টানাপোড়েন দেখা দেয়। বেইজিং এ ব্যাপারে তীব্র আপত্তি জানিয়েছিল। পরে সিউল ও বেইজিংয়ের কূটনৈতিক টানাপোড়েন ধীরে ধীরে কমতে শুরু করে।
২০২৩ সালে দক্ষিণ কোরিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট ইউন সুক ইওল চীনকে নিয়ে সমালোচনামূলক মন্তব্য করেছিলেন। এর জেরে তখন দুই দেশের মধ্যে পাল্টাপাল্টি তিক্ত বাক্যবিনিময় হয়। এতে সম্পর্ক আবার শীতল হয়ে পড়ে।
গতকাল রোববারের আলোচনায় পার্ক বিয়ং-সিউগ চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে বলেন, দক্ষিণ কোরিয়ার উচ্চপর্যায়ের প্রতিনিধি দলের এই সফরের মধ্য দিয়ে সাম্প্রতিক বছরগুলোয় শীতল হওয়া সিউল-বেইজিং সম্পর্ক স্বাভাবিক করার পথ খুলবে বলে তিনি আশা করছেন। এমনটাই জানিয়েছে ইয়োনহাপ।