অস্ট্রেলিয়ায় নতুন সরকারের শপথ, বিরোধী দলে প্রথম নারী নেতা

Australia's re-elected Prime Minister Anthony Albanese (front C) with Australia's Governor General Sam Mostyn (front 3rd L) pose for a group picture with female cabinet members after an oath-taking ceremony at Government House in Canberra on May 13, 2025. (Photo by Saeed Khan / AFP)

সিডনিপ্রবাসী বাংলাদেশি ও অভিবাসন ইস্যুতে সোচ্চার সৈয়দ আশরাফ আহমেদ বলেন, ‘টনি বার্ক অভিবাসী কমিউনিটির ভাষা বোঝেন। তাঁর ফিরে আসা, বিশেষ করে বাংলাদেশিদের জন্য আশাব্যঞ্জক।’