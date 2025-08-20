ইরান থেকে বিতাড়িত আফগানদের বাস দুর্ঘটনার কবলে, ১৭ শিশুসহ নিহত ৭১

ইরান থেকে বিতাড়িত আফগানদের বাস দুর্ঘটনার কবলে, ১৭ শিশুসহ নিহত ৭১
ইরান থেকে বিতাড়িত আফগানদের বহনকারী একটি বাস আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলের হেরাত প্রদেশে দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে। এতে নিহত হয়েছেন অন্তত ৭১ জন। এর মধ্যে ১৭ শিশুও রয়েছে।
প্রাদেশিক সরকারের মুখপাত্র আহমাদুল্লাহ মুত্তাকি এবং স্থানীয় পুলিশ সূত্রে জানা যায়, ইরান থেকে আসা আফগানদের বহনকারী বাসটির একটি ট্রাক ও মোটরসাইকেলের সঙ্গে সংঘর্ষ হয়। এ সময় বাসটিতে আগুন ধরে যায়।
হেরাত প্রদেশের পুলিশ জানায়, গতকাল মঙ্গলবার এ দুর্ঘটনা ঘটে। ‘অতিরিক্ত গতি ও চালকের অসাবধানতার’ কারণে দুর্ঘটনাটি ঘটে।
এ বাস দুর্ঘটনার একদিন আগে ইরানের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এসকান্দার মোমেনি ঘোষণা দেন, আগামী মাসের মধ্যে ইরান থেকে আরও ৮ লাখ মানুষকে নিজ দেশে ফেরত পাঠানো হবে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক আফগান রয়েছেন।
হেরাতের প্রাদেশিক সরকারের কর্মকর্তা ইউসূফ সায়েদি জানান, ইরান থেকে আসা বাসটি ইসলাম কালা সীমান্ত ক্রসিং পেরিয়ে আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলে যাচ্ছিল।
আফগানিস্তানের তালেবান সরকারের প্রধান মুখপাত্র জাবিহউল্লাহ মুজাহিদ নিশ্চিত করেন যে, বাস দুর্ঘটনায় হতাহতরা ইরান থেকে বিতাড়িত হয়েছিলেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে এর বিস্তারিত কিছু জানাননি তিনি।