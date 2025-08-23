রাশিয়ার হয়ে লড়াই করা উত্তর কোরীয় সেনাদের সম্মান জানালেন কিম জং–উন

রাশিয়ার হয়ে লড়াই করা উত্তর কোরীয় সেনাদের সম্মান জানালেন কিম জং–উন
রাশিয়ার হয়ে ইউক্রেনে লড়াই করা উত্তর কোরিয়ার সেনাদের ‘বীরত্বের’ জন্য সম্মান জানিয়েছেন দেশটির নেতা কিম জং–উন। গতকাল শুক্রবার পিয়ংইয়ংয়ের রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম কেসিএনএ জানিয়েছে, বিদেশের মাটিতে সেনাদের কৃতিত্বপূর্ণ অভিযানের জন্য আয়োজিত সম্মাননা অনুষ্ঠানে তিনি এ শ্রদ্ধা জানান।
অনুষ্ঠানে দেওয়া ভাষণে কিম জং–উন বলেন, ‘বিদেশের মাটিতে লড়াই নিঃসন্দেহে সেনাদের (উত্তর কোরীয়) বীরত্বের প্রমাণ দিয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, ‘“কুরস্ক মুক্ত করা” আমাদের বীরদের লড়াই করার মানসিকতার প্রমাণ রেখেছে।’
কেসিএনএ জানিয়েছে, কিম জং–উন বিদেশে নিহত উত্তর কোরীয় সেনাদের স্মরণে স্মৃতিস্তম্ভে ফুলেল শ্রদ্ধাও জানান। এ ছাড়া রাশিয়া থেকে ফেরা সেনাদের সম্মানে কনসার্টের আয়োজন করা হয়। একটি ভোজসভার আয়োজন করা হয়, যেখানে নিহত সেনাদের পরিবার–পরিজনও অংশ নেন।
এপ্রিল মাসে দক্ষিণ কোরিয়ার আইনপ্রণেতারা দেশটির গোয়েন্দা সংস্থার বরাতে জানিয়েছিলেন, ইউক্রেনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ১৫ হাজার উত্তর কোরিয়ার সেনা মোতায়েন করা হয়। তাঁদের মধ্যে অন্তত ৬০০ জন নিহত হয়েছেন।
রাশিয়ার হয়ে লড়াই করা উত্তর কোরিয়ার সেনাদের প্রকাশ্যে শ্রদ্ধা জানাতে আয়োজন করা অনুষ্ঠানগুলোর মধ্যে এগুলো ছিল সাম্প্রতিকতম। কেসিএনএ গত বৃহস্পতিবার জানায়, কিম জং–উন বিদেশে অভিযান পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।
