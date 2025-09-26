চার হাত-পায়ে দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড

চার হাত-পায়ে দৌড়ে বিশ্ব রেকর্ড
বিশ্বের খুব জনপ্রিয় খেলার একটি হচ্ছে দৌড়। কত ধরনের দৌড়ই না আছে। ১০০ মিটার, ২০০ মিটার, ম্যারাথন, হার্ডল, রিলে-রেস, আরও কত–কী...। কিন্তু কখনো চার হাত-পায়ে দৌড়েছেন, যেমনটা দৌড়ায় গরিলা, বানর বা শিম্পাঞ্জি। জাপানের রিউসেই ইয়োনি ঠিক সেভাবে দৌড়েই গড়েছেন বিশ্ব রেকর্ড।
ইয়োনির বয়স ২২ বছর। সম্প্রতি তিনি চার হাত-পায়ে মাত্র ১৪ দশমিক ৫৫ সেকেন্ডে ১০০ মিটার দৌড়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম লিখিয়েছেন। এর আগে এই রেকর্ডের মালিক ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের কলিন ম্যাকক্লুর। তিনি ২০২২ সালে ১৫ দশমিক ৬৬ সেকেন্ডে চার হাত-পায়ে ১০০ মিটার দৌড় শেষ করেছিলেন।
২৪ সেপ্টেম্বর গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের ওয়েবসাইটে ম্যাকক্লুর ওই রেকর্ড ভেঙে ইয়োনির নতুন রেকর্ড গড়ার খবর প্রকাশিত হয়।
ছোটবেলা থেকেই ইয়োনি বন্য প্রাণীদের শারীরিক সক্ষমতায় মুগ্ধ হতেন। তখন থেকেই তিনি বন্য প্রাণীদের মতো করে হাঁটা বা গাছে চড়ার চেষ্টা করতেন।
মাধ্যমিক স্কুলে পড়ার সময় ইয়োনি সেগুলোর মতো করে দৌড়ানোর অনুশীলন শুরু করেন। এর পেছনে অবশ্য একটি গল্প আছে। স্কুলের একজন শিক্ষক একবার ইয়োনিকে বলেছিলেন, প্রাণীরা চার হাত-পায়ে সবচেয়ে বেশি দ্রুত দৌড়াতে পারে।
শিক্ষকের ওই কথা বালক ইয়োনির মাথায় ঢুকে গিয়েছিল। তিনি বলেন, ‘শিক্ষকের এই কথা আমাকে ভাবিয়ে তোলে। আমার মনে হয়, আমি তো চার হাত-পায়ে দৌড়ানো দ্রুততম মানব হতে পারি।’
যেমন ভাবনা, তেমন কাজ। নিজের দৌড়ানোর কৌশলের উন্নতি করতে ইয়োনি গভীর মনোযোগে চারপেয়ে প্রাণীদের চলাচল ও দৌড়ানো লক্ষ
করতে থাকেন। বাড়িতে কুকুর, বিড়াল বা বাড়ির আশপাশে ঘুরে বেড়ানো বানরগুলোর পেছন–পেছন ঘুরতে থাকেন।
ইয়োনি শুরুতে বালুর ওপর চার হাত-পায়ে দৌড়াতেন। খেলাধুলার প্রশিক্ষক আর চিকিৎসকদের কাছ থেকে নানা পরামর্শ নিতেন।
সম্প্রতি ইয়োনি ‘রানিং ট্র্যাকের’ ওপর দৌড় অনুশীলন শুরু করেন। ইয়োনি বলেন, ‘আমি বেশির ভাগ সময় বালুর ওপর অনুশীলন করতাম। ট্র্যাকের ওপর দৌড়াতে গেলে অনেক বেশি ধাক্কা লাগে। এ কারণে আমার দৌড়ের ভঙ্গি পরিবর্তিত হয়ে গেছে।’
নতুন রেকর্ড ইয়োনির এই শখের পালে দারুণ হাওয়া দিয়েছে। তিনি নতুন উদ্যমে অনুশীলন করা শুরু করেছেন। তিনি নিজের এই রেকর্ডকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে যেতে চান।