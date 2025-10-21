তেলাপোকা মারতে গিয়ে পুরো অ্যাপার্টমেন্টেই দিলেন আগুন

তেলাপোকা মারতে গিয়ে পুরো অ্যাপার্টমেন্টেই দিলেন আগুন
দক্ষিণ কোরিয়ায় এক নারী তেলাপোকা মারতে গিয়ে তাঁর অ্যাপার্টমেন্টে আগুন ধরিয়ে দিয়েছেন। এ ঘটনায় তাঁর বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা চাওয়া হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।
স্থানীয় একটি সংবাদমাধ্যমের খবরে বলা হয়, অ্যাপার্টমেন্টে আগুন ছড়িয়ে পড়ার পর ওই নারীর একজন প্রতিবেশী জানালা দিয়ে বের হতে গিয়ে ভারসাম্য হারিয়ে নিচে পড়ে মারা যান। যিনি আগুন দিয়ে তেলাপোকা মারার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর বয়স কুড়ির কোঠায়।
ওই নারী পুলিশকে বলেন, তিনি দাহ্য পদার্থ স্প্রে করে ও লাইটার দিয়ে একটি তেলাপোকা মারার চেষ্টা করছিলেন। এভাবে তিনি আগেও তেলাপোকা মেরেছেন। কিন্তু গতকাল সোমবার এ কাজ করতে গেলে ঘরে আগুন ধরে যায়। সেখান থেকে পুরো অ্যাপার্টমেন্টে আগুন ছড়িয়ে পড়ে।
উত্তরাঞ্চলীয় ওসান শহরের পুলিশ বলেছে, ওই নারীর বিরুদ্ধে অগ্নিসংযোগ এবং অবহেলাজনিত কারণে মৃত্যুর অভিযোগ আনা হবে।
ঘরে তেলাপোকা ও অন্যান্য পোকামাকড় মারতে ব্লোটর্চের ব্যবহার সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমের কল্যাণে আজকাল অনেকের কাছে প্রিয় হয়ে উঠেছে। কেউ কেউ বাড়িতেই দাহ্য পদার্থ তৈরি করে সেগুলো ছিটিয়ে ও সঙ্গে আগুন ধরিয়ে এ কাজ করেন।
প্রথমে তাঁরা পাশেই একটি ভবনের এক প্রতিবেশীর কাছে নিজেদের সন্তানকে ছুড়ে দেন। তারপর নিজেরা নেমে আসার চেষ্টা করেন।
২০১৮ সালে অস্ট্রেলিয়ায় এক ব্যক্তি এভাবে বাড়িতে তৈরি ‘ফ্লেমথ্রোয়ার’ দিয়ে তেলাপোকা মারতে গিয়ে নিজের রান্নাঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিলেন।
ওসান সিটির যে ঘটনায় একজন মারা গেছেন তিনি চীনের নাগরিক। তিনি ওই ভবনের পঞ্চম তলায় স্বামীর সঙ্গে থাকতেন। এ দম্পতির দুই মাস বয়সী একটি সন্তান রয়েছে। যখন তাঁরা বুঝতে পারেন, ভবনে আগুন ধরেছে তখন এ দম্পতি নিজেদের অ্যাপার্টমেন্টের জানালা খুলে সাহায্য চান।
প্রথমে এ দম্পতি পাশেই একটি ভবনের একজন প্রতিবেশীর কাছে নিজেদের সন্তানকে ছুড়ে দেন। তারপর নিজেরা নেমে আসার চেষ্টা করেন। এ সময় স্বামী জানালার কার্নিশ বেয়ে পাশের ভবনে যেতে সক্ষম হলেও স্ত্রী নিচে পড়ে যান। হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকেরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন।
পুলিশের বরাত দিয়ে স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে বলা হয়, সম্ভবত আগুন থেকে সৃষ্ট ঘন ধোঁয়ার কারণে দম্পতি সিঁড়ি দিয়ে নামতে পারেননি। এরপর তাঁরা প্রাণ বাঁচাতে জানালা দিয়ে বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করেন।
ওই অ্যাপার্টমেন্ট ভবনের প্রথম তলায় দোকান। দ্বিতীয় থেকে পঞ্চম তলা পর্যন্ত ৩২টি অ্যাপার্টমেন্ট রয়েছে।
ধোঁয়ায় ভবনের আরও আট বাসিন্দা অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।