মিয়ানমারের রাখাইনে হাসপাতালে জান্তার বিমান হামলা, নিহত ৩১

মিয়ানমারের রাখাইনে হাসপাতালে জান্তার বিমান হামলা, নিহত ৩১
মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যের একটি হাসপাতালে জান্তার বিমান হামলায় অন্তত ৩১ জন নিহত হয়েছেন।
গতকাল বুধবার সন্ধ্যায় বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী ম্রাউক-উতে এ হামলার ঘটনা ঘটে। স্থানীয় ত্রাণকর্মী ওয়ে হুন অং এ তথ্য জানিয়েছেন। এ বিষয়ে জান্তার মুখপাত্র কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি।
ওয়ে হুন অং আজ বৃহস্পতিবার সকালে ঘটনাস্থলে পৌঁছান। তিনি বলেন, ‘সেখানকার পরিস্থিতি খুব ভয়াবহ। আমরা ৩১ জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করতে পেরেছি। এ সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছি। হামলায় ৬৮ জন আহত হয়েছেন, যা বাড়তে পারে।’
বুধবার রাতে কমপক্ষে ২০টি মরদেহ হাসপাতালের বাইরে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। ভোরে দেখা যায় বিস্ফোরণে হাসপাতালের একটি অংশ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। হামলায় স্থানীয় কাঠমিস্ত্রি মাউং বু চে-এর স্ত্রী, পুত্রবধূ ও তাঁর বাবা নিহত হয়েছেন।
মাউং বু চে বলেন, ‘আমার গ্রাম থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছিলাম। রাতে আমি কল্পনাও করতে পারিনি বোমাগুলো কোথায় আঘাত হেনেছে। এরপর একজন আমাকে জানাল, তারা ধ্বংস হয়ে যাওয়া ভবনে আছে। তখন বুঝতে পারলাম তারা বেঁচে নেই। আমার কিছু বলার নেই। আমি ভীষণ ক্ষুব্ধ।’
২০২১ সালে নোবেলজয়ী অং সান সু চির সরকারকে উৎখাত করে সামরিক বাহিনী ক্ষমতা দখল করার পর থেকেই দেশটি সংঘাত-সংঘর্ষে বিপর্যস্ত।
ম্রাউক-উ এলাকাটি রাখাইনের উত্তরে অবস্থিত। গত বছর থেকে এটি আরাকান আর্মির নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।