বন্দিবিনিময় নিয়ে আলোচনা করতে আফগানিস্তানে মার্কিন বিশেষ দূত

বন্দিবিনিময় নিয়ে আলোচনা করতে আফগানিস্তানে মার্কিন বিশেষ দূত
বন্দিবিনিময়ের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা করতে শনিবার বিরল এক সফরে কাবুল গেছেন যুক্তরাষ্ট্রের জিম্মিবিষয়ক বিশেষ দূত অ্যাডাম বোলার। তালেবান ও মার্কিন কর্মকর্তারা এ কথা জানিয়েছেন।
আফগানিস্তান ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে আটক নাগরিকদের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে অ্যাডাম বেলার বলেছেন, ‘দুই দেশই বন্দিবিনিময় করবে।’ বৈঠকের পর আফগানিস্তানের উপপ্রধানমন্ত্রী আবদুল গনি বারাদারের কার্যালয় এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানিয়েছে।
মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মার্কো রুবিও বন্দিবিনিময় হবে কি না, তা নিশ্চিত করেননি। তবে তিনি বলেছেন, ‘সম্ভাবনার দিকগুলো খতিয়ে দেখতে’ বোলার কাবুল গেছেন।
মধ্যপ্রাচ্যের উদ্দেশে রওনা হওয়ার সময় রুবিও সাংবাদিকদের বলেন, ‘অবৈধভাবে আটক ব্যক্তিদের জন্য আমাদের বিশেষ দূত কিছুদিন ধরে আলোচনা চালিয়ে যাচ্ছেন।’
রুবিও আরও বলেন, ‘অবশ্যই যেকোনো (বন্দী) বিনিময় বা বন্দী ছাড়ার বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন প্রেসিডেন্ট। তবে আমাদের প্রত্যাশা, যেকোনো মার্কিন নাগরিক কিংবা যাঁরা অবৈধভাবে আটক আছেন, তাঁদের মুক্তি দেওয়া হোক।’