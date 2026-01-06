বাসায় পড়ে যাওয়ার পর হাসপাতালে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির

বাসায় পড়ে যাওয়ার পর হাসপাতালে মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির
মালয়েশিয়ার শতবর্ষী সাবেক প্রধানমন্ত্রী মাহাথির মোহাম্মদ তাঁর নিজ বাসভবনে পড়ে গেছেন। এরপরই তাঁকে আজ মঙ্গলবার হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। তাঁর এক সহকারী বার্তা সংস্থা এএফপিকে এ তথ্য জানিয়েছেন।
কয়েক বছর ধরে মাহাথির মোহাম্মদ নানা শারীরিক জটিলতায় ভুগছেন। গত জুলাই মাসে তাঁর শততম জন্মদিন উদ্যাপনের লক্ষ্যে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানের পর ক্লান্তিবোধ করায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল।
মাহাথিরের সহকারী সুফি ইউসুফ আজ জানান, বাসায় পড়ে যাওয়ার পর পর্যবেক্ষণে রাখার জন্য সাবেক প্রধানমন্ত্রীকে ন্যাশনাল হার্ট ইনস্টিটিউটে নেওয়া হয়েছে।
সুফি ইউসুফ এএফপিকে বলেন, ‘তিনি সচেতন আছেন। তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি রাখা হবে কি না, তা এখনই বলা যাচ্ছে না।’
ইউসুফ আরও বলেন, বারান্দা থেকে বসার ঘরে যাওয়ার সময় তিনি পড়ে যান।
তবে মাহাথিরের বর্তমান শারীরিক অবস্থা নিয়ে তাঁর সহকারী বিস্তারিত কিছু বলতে রাজি হননি।
মালয়েশিয়ার সাবেক এই প্রধানমন্ত্রীর আগে থেকেই হৃদ্রোগের সমস্যা ছিল। তাঁর হার্টে বাইপাস সার্জারি করা হয়েছিল।
মাহাথির মোহাম্মদ ১৯৮১ থেকে ২০০৩ সাল পর্যন্ত এবং পরে ২০১৮ থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন।
দ্বিতীয়বার যখন মাহাথির প্রধানমন্ত্রী হন, তখন তাঁর বয়স ছিল ৯৪ বছর। ওই সময়ে তিনি ছিলেন বিশ্বের সবচেয়ে বয়স্ক নির্বাচিত নেতা।