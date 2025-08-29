এশিয়া

শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দক্ষিণ কোরিয়ার

এএফপি
দক্ষিণ কোরিয়া স্কুলের শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপের একটি বিল পাস করেছেফাইল ছবি: এএফপি।

স্কুলের শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে একটি বিল পাস করেছে দক্ষিণ কোরিয়া। বৃহস্পতিবার দেশটির সরকারি কর্তৃপক্ষ এ তথ্য নিশ্চিত করেছে। এর ফলে অপ্রাপ্তবয়স্কদের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহার নিয়ন্ত্রণে চেষ্টারত দেশের তালিকায় যুক্ত হলো দক্ষিণ কোরিয়া।

বিশ্বের অন্যতম প্রযুক্তিনির্ভর এ দেশটি সম্প্রতি শিক্ষার্থীদের স্মার্টফোন আসক্তি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে স্কুলে ইলেকট্রনিক ডিভাইস ব্যবহারের নিয়ম আরও কঠোর করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় সংসদের এক মুখপাত্র এএফপিকে জানান, বুধবার পাস হওয়া বিলটি আগামী বছরের মার্চ থেকে কার্যকর হবে। এতে শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোনসহ সব ধরনের স্মার্ট ডিভাইস ব্যবহারের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা হয়েছে।
দক্ষিণ কোরিয়া সাম্প্রতিক সময়ে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারের ওপর সীমাবদ্ধতা আরোপকারী দেশগুলোর একটি। এর আগে অস্ট্রেলিয়া ও নেদারল্যান্ডসে এমন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে।

দেশটির শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, এ আইনের মাধ্যমে শ্রেণিকক্ষে মোবাইল ফোন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। তবে বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদের জন্য সহায়ক সরঞ্জাম হিসেবে বা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে মোবাইল ফোন ব্যবহারের ক্ষেত্রে এ আইন প্রযোজ্য হবে না।

বিবৃতিতে বলা হয়েছে, এই আইনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ও শিক্ষকদের কাজের সহায়তায় মোবাইল ডিভাইসের ব্যবহার সীমিত করার আইনগত ভিত্তি তৈরি করা হয়েছে।

দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় মানবাধিকার কমিশন জানিয়েছে, শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা এবং মানসিক সুস্থতার ওপর মোবাইল ফোনের নেতিবাচক প্রভাব বিবেচনায় নিলে, শিক্ষাক্ষেত্রে এর ব্যবহার সীমিত করাটা মানবাধিকারের লঙ্ঘন নয়।

