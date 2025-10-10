দক্ষিণ ফিলিপাইনে ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্প, কয়েকটি দেশে সুনামি সতর্কতা জারি

দক্ষিণ ফিলিপাইনে ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্প, কয়েকটি দেশে সুনামি সতর্কতা জারি
দক্ষিণ ফিলিপাইনের মিন্দানাও দ্বীপপুঞ্জে আজ শুক্রবার ৭ দশমিক ৬ মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে বলে জানিয়েছে দেশটির ভূকম্পন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা।
শক্তিশালী এ ভূমিকম্পের পর ফিলিপাইন ও আশপাশের কয়েকটি দেশে সুনামি সতর্কতা জারি এবং উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দাদের উঁচু স্থানে সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।
ফিলিপাইনের ভূকম্পন পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা ফিভলক্স জানিয়েছে, ভূমিকম্পটি মিন্দানাও দ্বীপপুঞ্জের দাভাও ওরিয়েন্টাল প্রদেশের উপকূলীয় মানাই শহরে আঘাত হানে। ভূমিকম্পের গভীরতা ছিল প্রায় ১০ কিলোমিটার (৬ মাইল)। ভূমিকম্পের কারণে ক্ষয়ক্ষতি ও পরাঘাত হতে পারে বলে সতর্ক করেছে সংস্থাটি।
এ ভূমিকম্পের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ফিলিপাইনে গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল। এতে দেশটির সেবু দ্বীপে অন্তত ৭২ জন নিহত হন। ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৯। এটিও উপকূলের কাছেই আঘাত হেনেছিল।
ফিভলক্স মধ্য ও দক্ষিণ ফিলিপাইনের উপকূলীয় এলাকার বাসিন্দাদের দ্রুত উঁচু স্থানে সরে যেতে বলেছে। কারণ, ভূমিকম্পের প্রভাবে জোয়ারের সময় স্বাভাবিকের চেয়ে এক মিটার বা এর বেশি উচ্চতার ঢেউ উপকূলে আছড়ে পড়তে পারে।
ইন্দোনেশিয়াও তাদের উত্তর সুলাওয়েসি ও পাপুয়া অঞ্চলে সুনামি সতর্কতা জারি করেছে। সেখানকার উপকূলে সর্বোচ্চ ৫০ সেন্টিমিটার উচ্চতার ঢেউ আঘাত হানতে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।
মার্কিন সুনামি ওয়ার্নিং সিস্টেম জানিয়েছে, ভূমিকম্পের কেন্দ্র থেকে ৩০০ কিলোমিটার (১৮৬ মাইল) ব্যাসার্ধের মধ্যে বিপজ্জনক সুনামি আঘাত হানতে পারে।
ভূমিকম্পের সময় মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কিছু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। ভূমিকম্পটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী।
প্যাসিফিক সুনামি ওয়ার্নিং সেন্টার বলেছে, ফিলিপাইনে জোয়ারের স্বাভাবিক ঢেউয়ের তুলনায় ১ থেকে ৩ মিটার উচ্চতার ঢেউ আছড়ে পড়তে পারে। এ ছাড়াও ইন্দোনেশিয়া ও পালাউয়ের কিছু উপকূলে প্রায় ১ মিটার উচ্চতার ঢেউ আঘাত হানতে পারে।
দাভাও ওরিয়েন্টাল প্রদেশের গভর্নর এডউইন জুবাহিব স্থানীয় রেডিও স্টেশন ডিজেডএমএমকে বলেন, ‘ভূমিকম্পের সময় মানুষ আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। কিছু ভবন ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে খবর পেয়েছি। ভূমিকম্পটি ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী।’
এ ভূমিকম্পের মাত্র দুই সপ্তাহ আগে ফিলিপাইনে গত এক দশকের মধ্যে সবচেয়ে প্রাণঘাতী একটি ভূমিকম্প আঘাত হেনেছিল। এতে দেশটির সেবু দ্বীপে অন্তত ৭২ জন নিহত হন। ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৯। এটিও উপকূলের কাছেই আঘাত হেনেছিল।