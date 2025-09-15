নেপালে তিন মন্ত্রীর শপথ গ্রহণ
নেপালের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কারকি তাঁর মন্ত্রিসভার প্রথম তিন সদস্যকে নিযুক্ত করেছেন। ওম প্রকাশ আর্যাল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী, কুলমান ঘিসিং জ্বালানি ও রমেশ্বর খানাল অর্থমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিয়েছেন। তরুণদের নেতৃত্বে দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলনে উত্তাল দেশটিতে এখন শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে। কারকি আগামী ৫ মার্চ জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা হস্তান্তরের ঘোষণা দিয়েছেন। তাঁর প্রধান চ্যালেঞ্জগুলোর মধ্যে রয়েছে আইনশৃঙ্খলা পুনরুদ্ধার এবং ক্ষতিগ্রস্ত স্থাপনা সংস্কার।