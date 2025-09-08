দেশে দেশে রক্তিম চাঁদ
আকাশে চাঁদের অনন্য এক রূপ দেখেছেন বিশ্বের কোটি কোটি মানুষ। রোববার রাতে চাঁদ পৃথিবীর ছায়ার ভেতর দিয়ে অতিক্রম করেছে। চাঁদ যখন পৃথিবীর ছায়ায় পুরোপুরি ঢেকে যায়, তখন সেটি কালচে লাল রং ধারণ করে।
পৃথিবী যখন সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে চলে আসে, তখন চাঁদের ওপর পৃথিবীর ছায়া পড়ে। এ অবস্থাকে চন্দ্রগ্রহণ বলে। মেঘমুক্ত আকাশে খালি চোখেই মনোমুগ্ধকর এ দৃশ্য দেখা গেছে।
বিশ্বের বেশ কয়েকটি দেশ থেকে রোববার পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখা গেছে। কোথাও কোথাও থেকে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ দেখা গেছে।
ভারত, বাংলাদেশ, চীন, জাপান, পাকিস্তান, রাশিয়া, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া, পূর্ব আফ্রিকা এবং মধ্য এশিয়ার দেশগুলো থেকে পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ দেখা গেছে।
রোববার রাতে টানা ৮২ মিনিট পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ স্থায়ী হয়। ২০২২ সালের পর এটিই দীর্ঘতম পূর্ণগ্রাস চন্দ্রগ্রহণ।
উত্তর আমেরিকার দেশগুলো থেকে রোববার চন্দ্রগ্রহণ দেখা যায়নি। আর আলাস্কার সুদূর পশ্চিমাঞ্চল থেকে আংশিক চন্দ্রগ্রহণ দেখা গেছে।