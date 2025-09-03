বাবার সঙ্গে প্রথম বিদেশ সফর, কিমের মেয়েকে নিয়ে কেন এত আলোচনা

বাবার সঙ্গে প্রথম বিদেশ সফর, কিমের মেয়েকে নিয়ে কেন এত আলোচনা
চীন সফরে নিজের কিশোরী মেয়ে কিম জু আয়েকে নিয়ে বেইজিংয়ে গেছেন উত্তর কোরিয়ার নেতা কিম জং–উন। সরকারিভাবে বাবার সঙ্গে জু আয়ের এটাই প্রথম বিদেশ সফর।
পারিবারিক প্রথা ভেঙে ২০২২ সালে আন্তমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শন প্যারেডে মেয়েকে নিয়ে প্রকাশ্যে এসেছিলেন কিম। তখনই জু আয়ে সারা বিশ্বের নজর কাড়ে। বলা হচ্ছিল, তবে কি কিম পরিবারের উত্তরসূরি হিসেবে উত্তর কোরিয়ার পরবর্তী কান্ডারি হতে যাচ্ছে জু-আয়ে?
এবারও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি আন্তর্জাতিক সফরে বাবার সফরসঙ্গী হয়ে আলোচনায় এসেছে জু-আয়ে।
কিম জং–উনের পরিবার বা তাঁর সন্তানদের নাম ও বয়স নিয়ে উত্তর কোরিয়ায় কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হয়। তবে দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বিশ্বাস করেন, বেইজিংয়ে কিমের পেছনে ট্রেন থেকে যে কিশোরীকে নামতে দেখা গেছে, সেটা তাঁর মেয়ে জু আয়ে।
যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক বাস্কেটবল খেলোয়াড় ডেনিস রডম্যান ২০১৩ সালে কিমের পরিবারের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পেয়েছিলেন। পরে এক সাক্ষাৎকারে তিনি একটি শিশুর কথা বলেছিলেন, যে শিশুটিকে তিনি কোলে নিয়েছেন। সেই শিশুই আজকের এই কিশোরী জু আয়ে বলে ধারণা করা হয়।
গতকাল বুধবার চীনের রাজধানী বেইজিংয়ে আয়োজিত বিশাল সামরিক কুচকাওয়াজে অংশ নিতে উত্তর কোরিয়া থেকে সাঁজোয়া ট্রেনে চড়ে চীনে গেছেন কিম জং–উন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আনুষ্ঠানিক আত্মসমর্পণের দিনটি প্রতিবছর সাড়ম্বরে উদ্যাপন করে চীন।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক স্টিমসন সেন্টারের উত্তর কোরিয়ার নেতৃত্ববিষয়ক বিশেষজ্ঞ মাইকেল ম্যাডেন বলেন, এ মুহূর্তে উত্তর কোরিয়ার পরবর্তী সর্বোচ্চ নেতা হওয়ার দৌড়ে সবচেয়ে এগিয়ে জু আয়ে।
ম্যাডেন আরও বলেন, ‘সে এখন প্রটোকল–সংক্রান্ত বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করছে, যা তাকে উত্তর কোরিয়ার পরবর্তী নেতা বা মূল ক্ষমতাধরদের একজন হিসেবে দায়িত্ব পালনে সহায়তা করবে।’
জু আয়ে এই প্রথম উত্তর কোরিয়ার বাইরে কোথাও বাবার সফর সঙ্গী হয়েছে। তার বাবা কিম জং–উন বা তার ক্ষমতাধর ফুপু কিম ইয়ো জং—কারোরই এমন অভিজ্ঞতা নেই বলে জানান ম্যাডেন।
ম্যাডেন বলেন, ‘সে বিদেশি নেতা এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সঙ্গে পরিচিত হওয়ার এবং যোগাযোগের মাধ্যমে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করছে।’
বিশ্লেষকেরা বলেন, কিম জং–উন কখনো তাঁর বাবা কিম জং–ইলের সঙ্গে বিদেশে গেছেন, এমন প্রমাণ নেই। এমনকি কিম জং–ইলেরও কখনো তাঁর বাবা উত্তর কোরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা কিম ইল সাংয়ের সঙ্গে বিদেশ সফরের অভিজ্ঞতা ছিল না।
কিম জং–উনের সন্তানদের সম্পর্কে কোনো তথ্য প্রকাশ করার ক্ষেত্রে উত্তর কোরিয়ার গণমাধ্যমগুলোকে কড়া হাতে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। ২০২২ সালে কিম নিজে প্রথম মেয়ে জু আয়ে–কে বিশ্বের সামনে নিয়ে আসেন। সে বাবার সঙ্গে আন্তমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্রের উৎক্ষেপণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিল।
এখনো কিমের সন্তানদের বিষয়ে বিশ্ব খুব কমই জানে।
জু আয়ের বয়স ১৩ বছর বলে ধারণা করা হয়। গুরুত্বপূর্ণ নানা অনুষ্ঠানে তার অংশগ্রহণ বাড়ছে। গত মে মাসে রাশিয়ার দূতাবাসে একটি অনুষ্ঠানে সে উপস্থিত ছিল।
দক্ষিণ কোরিয়ার গোয়েন্দা সংস্থা এখন পর্যন্ত জু আয়েকে কিমের সবচেয়ে সম্ভাব্য উত্তরসূরি হিসেবে বিবেচনা করছে। যদিও পুরুষপ্রধান রাজবংশের শীর্ষ পদে শেষ পর্যন্ত কোনো নারীকে দেখা যাবে কি না, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।
