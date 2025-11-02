সিউলের ‘কানবু চিকেনে’ তিন ধনকুবেরের আড্ডা
জনপ্রিয় কোনো রেস্তোরাঁয় সাধারণ মানুষের সঙ্গে কয়েকজন ধনকুবের একসঙ্গে খাচ্ছেন, তাঁদের সঙ্গে কথা বলছেন—এমন দৃশ্য সচরাচর দেখা যায় না। এমনটি হলে সেখানে নিশ্চিতভাবে বিশেষ কোনো ঘটনা ঘটতেও পারে। সম্প্রতি দক্ষিণ কোরিয়ার রাজধানী সিউলে তেমনটি ঘটেছে।
আর দশ দিনের মতো গত বৃহস্পতিবারও কর্মব্যস্ত সিউলের ‘কানবু চিকেনে’ মানুষের ভিড় ছিল। ফ্রাইড চিকেনে কামড় দিতে দিতে কর্মক্লান্ত সিউলবাসী যখন ঠান্ডা বিয়ারে চুমুক দিচ্ছিলেন, তখনই ঘটে গেল এক ‘অপ্রত্যাশিত’ ঘটনা। সিউলের সুপরিচিত এই রেস্তোরাঁয় আচমকা উপস্থিত হন বিশ্ববিখ্যাত তিন প্রযুক্তি কোম্পানির শীর্ষ তিন কর্মকর্তা।
এই তিন ধনকুবের হলেন চিপ জায়ান্ট এনভিডিয়ার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) জেনসেন হুয়াং, স্যামসাং ইলেকট্রনিকসের চেয়ারম্যান লি জে-ইয়ং এবং হুন্দাই মোটর গ্রুপের নির্বাহী চেয়ারম্যান চুং উই-সান। তাঁরা মূলত সিউলের অদূরে গ্যংজু শহরে এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংস্থার (এপেক) শীর্ষ সম্মেলনে যাচ্ছিলেন। যাওয়ার পথে সিউলের কানবু চিকেনে ঢুঁ মারেন। রেস্তোরাঁর এক পাশে একটি ছোট টেবিলে বসে তাঁরা ‘চিমেক’ ফ্রাইড চিকেনের সঙ্গে ঠান্ডা বিয়ার উপভোগ করেন।
রেস্তোরাঁয় তাঁদের অবস্থানকালে যাঁরা খেয়েছেন, সবার বিল পরিশোধ করে দেন এই তিন ধনকুবের। রেস্তোরাঁর বাইরে ভিড় জমানো মানুষের মধ্যে চিমেকের কিছু বক্স ভাগাভাগি করেন। তাঁদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করেন।
রেস্তোরাঁ থেকে সরাসরি সম্প্রচারিত এক ভিডিওতে দর্শকদের উদ্দেশে এনভিডিয়ার সিইও হুয়াং বলেন, ‘আমি বন্ধুদের সঙ্গে ফ্রাইড চিকেন আর বিয়ার পছন্দ করি। এ জন্য কানবু একদম সঠিক জায়গা, তাই না?’ কোরীয় ভাষায় কানবু শব্দের অর্থ ঘনিষ্ঠ বন্ধু।
স্থানীয় ইয়োনহাপ সংবাদ সংস্থার তথ্যমতে, ওই বিলিয়নিয়াররা চিজ বল, চিজ স্টিক, বোনলেস চিকেন এবং ফ্রাইড চিকেন খেয়েছেন। সঙ্গে নিয়েছিলেন টেরা বিয়ার এবং সোজু। সোজু চাল থেকে তৈরি একধরনের মদ, যা কোরিয়ায় জনপ্রিয়।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের ভিডিওতে দেখা গেছে, টেক জায়ান্টের এই তিন কর্ণধার বন্ধুত্বের নিদর্শন হিসেবে পরস্পরের হাত ধরে রেস্তোরাঁয় প্রবেশ করেন। এই তিন ধনকুবেরের মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ১৯ হাজার ৫০০ কোটি (১৯৫ বিলিয়ন) ডলার।
রেস্তোরাঁর বাইরে কৌতূহলী দর্শকের মধ্যে খাবার ভাগাভাগি করার সময় হুয়াং একটি ঝুড়ি ধরে বললেন, ‘চিকেন উইংসটা দারুণ ছিল। আপনারা কি আগেও এখানে এসেছেন? অসাধারণ, তাই না?’ এরপর তিনি প্রস্তাবের সুরে বলেন, ‘কেউ কি নেবেন? ফ্রাইড চিকেন?’
হুয়াং যখন রেস্তোরাঁয় থাকা ‘গোল্ডেন বেল’ বাজান, তখন উপস্থিত সবাই উল্লাসে ফেটে পড়েন। কারণ, এই বেল বাজার অর্থ, তিনি সবার বিল দেবেন। তবে ইয়োনহাপ সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, স্যামসাংয়ের লি প্রথম রাউন্ডের বিল পরিশোধ করেছেন। আর হুন্দাইয়ের চুং পরিশোধ করেছেন দ্বিতীয় রাউন্ডের।