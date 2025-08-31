এশিয়া

ইন্দোনেশিয়ার অর্থমন্ত্রীর বাড়িতে লুটপাট

এএফপি
জাকার্তা
ইন্দোনেশিয়ার অর্থমন্ত্রী শ্রী মুলিয়ানি ইন্দ্রাওয়াতিফাইল ছবি: এএফপি

ইন্দোনেশিয়ার অর্থমন্ত্রীর বাড়িতে লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে। তাঁর বাসভবনের পাহারায় থাকা সেনা ও একজন প্রত্যক্ষদর্শী এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন। আজ রোববার ভোররাতে এ ঘটনা ঘটে।

কয়েক দিন ধরে বিক্ষোভে উত্তাল ইন্দোনেশিয়ার বড় বড় শহর। আফ্ফান কুরনিয়াওয়ান নামের একজন মোটরসাইকেলচালক পুলিশের গাড়িচাপায় নিহত হওয়ার পর থেকে এ বিক্ষোভ শুরু হয়। তিনি আইনপ্রণেতাদের আর্থিক সুবিধার বিরুদ্ধে এক সমাবেশে অংশ নিয়েছিলেন।

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার উপকণ্ঠের সাউথ টাঙ্গেরাং শহরে অর্থমন্ত্রী শ্রী মুলিয়ানি ইন্দ্রাওয়াতির বাড়িতে লুটপাট করা হয়। প্রতিবেশী দামিয়ানুস রুডলফ জানান, দুই ধাপে লুটপাট চালানো হয়।

দামিয়ানুস বলেন, প্রথম দফায় কয়েক ডজন মোটরসাইকেল এসেছিল। প্রতিটি মোটরসাইকেলে দুই থেকে তিনজন করে ছিলেন। দ্বিতীয় দলে ছিলেন প্রায় দেড় শ মানুষ। তাঁরা একটি টেলিভিশন, সাউন্ড সিস্টেম, বসার ঘরের সাজসজ্জা, কাপড়, প্লেট ও বাটি নিয়ে যান।

রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা আনতারার খবরে বলা হয়েছে, ঘটনার সময় শ্রী মুলিয়ানি বাড়িতে ছিলেন না। দুজন প্রত্যক্ষদর্শীর বরাত দিয়ে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এদিকে বিক্ষোভের মুখে আন্দোলনকারীদের দাবি মেনে নিয়েছে ইন্দোনেশিয়ার সরকার। আইনপ্রণেতার দেওয়া বাড়তি সুবিধা প্রত্যাহার করা হয়েছে।

