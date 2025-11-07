এশিয়া

জাকার্তায় মসজিদে বিস্ফোরণ, ৫৪ জন আহত

রয়টার্স
জাকার্তা
জাকার্তায় দুর্ঘটনাস্থলে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা। এ সময় সেখানে উদ্বিগ্ন স্বজনদের ভিড়। ৭ নভেম্বর ২০২৫, জাকার্তাছবি: রয়টার্স

ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার একটি স্কুল কমপ্লেক্সের ভেতর অবস্থিত মসজিদে আজ শুক্রবার জুমার নামাজের সময় বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে। এতে অর্ধশতাধিক মানুষ আহত হন। আহত ব্যক্তিদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাৎক্ষণিক বিস্ফোরণের কারণ জানা যায়নি।

জাকার্তার পুলিশ প্রধান আসেপ এডি সুহেরি এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, পুলিশ উত্তর জাকার্তার কেলাপা গাদিংয়ের এই স্থানে বিস্ফোরণের কারণ তদন্ত করে দেখছে।

সুহেরি বলেন, হাসপাতালে ভর্তি মানুষের সংখ্যা ৫৪। আহত ব্যক্তিদের আঘাত সামান্য থেকে গুরুতর পর্যায়ে রয়েছে। তাঁদের মধ্যে কারও কারও শরীর বিস্ফোরণে দগ্ধ হয়েছে।

প্রথম আলোর খবর পেতে গুগল নিউজ চ্যানেল ফলো করুন
এশিয়া থেকে আরও পড়ুন