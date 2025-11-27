৬.৬ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিমাঞ্চল

৬.৬ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিমাঞ্চল
ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম সুমাত্রা উপকূলের সিমেলুয়ে দ্বীপে ৬ দশমিক ৬ তীব্রতার শক্তিশালী ভূমিকম্প আঘাত হেনেছে। যুক্তরাষ্ট্রের ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা (ইউএসজিএস) জানিয়েছে, আজ বৃহস্পতিবার স্থানীয় সময় বেলা ১১টা ৫৬ মিনিটে আঘাত হানা ভূমিকম্পটির কেন্দ্র ছিল মাটির ২৫ কিলোমিটার গভীরে।
ভূমিকম্পে তাৎক্ষণিক কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর পাওয়া যায়নি এবং সুনামি সতর্কতাও জারি হয়নি।
ভারত মহাসাগর সুনামি সতর্কতা কেন্দ্র জানিয়েছে, এই ভূমিকম্পের ফলে সুনামির কোনো আশঙ্কা নেই।
ইন্দোনেশিয়ার আবহাওয়া, জলবায়ু ও ভূপদার্থ সংস্থা বিএমকেজি জানিয়েছে, তাদের পরিমাপে ভূমিকম্পটির মাত্রা ছিল ৬ দশমিক ৩ এবং কেন্দ্র ছিল ১০ কিলোমিটার গভীরে। সংস্থাটি নিশ্চিত করেছে, এই কম্পন সুনামি ঘটানোর মতো শক্তিশালী নয়।
দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অসংখ্য দ্বীপ নিয়ে গঠিত দেশ ইন্দোনেশিয়ার অবস্থান প্রশান্ত মহাসাগরের ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল ‘রিং অব ফায়ার’-এ হওয়ায় প্রায়ই সেখানে শক্তিশালী ভূমিকম্প হয়।