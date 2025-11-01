কুয়ালালামপুরে পেট্রোনাস টাওয়ার ৩–এ আগুন

কুয়ালালামপুরে পেট্রোনাস টাওয়ার ৩–এ আগুন
মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে পেট্রোনাস টাওয়ার ৩–এ আগুন লেগেছে। আজ শনিবার স্থানীয় সময় সকালে ভবনটির সবচেয়ে ওপরের তলায় একটি রেস্তোরাঁয় আগুনের সূত্রপাত হয় বলে জানা গেছে।
স্থানীয় সংবাদমাধ্যম বারনামার বরাতে দ্য স্টার জানিয়েছে, কুয়ালালামপুর ফায়ার অ্যান্ড রেসকিউ বিভাগের পরিচালক ও জ্যেষ্ঠ সহকারী কমিশনার হাসান আসারি ওমর আগুন লাগার খবর নিশ্চিত করেছেন। তিনি আরও জানান, আগুন লাগার ঘটনায় কেউ হতাহত হননি।
ওমর বলেন, ফায়ার সার্ভিসের কর্মীরা ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ করছেন।
এরই মধ্যে ভবনটিতে আগুন লাগার ছবি ও ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। এতে বহুতল ভবনটি থেকে কালো ধোঁয়া উড়তে দেখা যায়।
পেট্রোনাস টাওয়ার ৩ ভবনটি ৬০ তলা। স্থানীয়ভাবে এটি ‘মেনারা কারিগালি’ নামেও পরিচিত। কুয়ালালামপুরের আইকনিক পেট্রোনাস টুইন টাওয়ার ঘেঁষে এ ভবন অবস্থিত।