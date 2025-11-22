ভালুকের আক্রমণে রক্তাক্ত হয়েও চালিয়ে গেলেন রান্না

ভালুকের আক্রমণে রক্তাক্ত হয়েও চালিয়ে গেলেন রান্না
বাঘ–ভালুকের ভয় কে না পায়? এমন হিংস্র প্রাণীর সামনে পড়লে প্রাণ বাঁচানোই দায়। তবে বিরল এক ঘটনা ঘটেছে জাপানে। দেশটির এক রাঁধুনির রান্নাবান্নার প্রতি এতটাই নিষ্ঠা যে ভালুকের আক্রমণেও ঘাবড়ে যাননি তিনি। উল্টো লড়াই করেছেন। কারণ একটাই, রান্না বন্ধ করা যাবে না।
ঘটনাটি অবশ্য বেশ কয়েক দিনের পুরোনো—৯ নভেম্বরের। গতকাল শুক্রবার সেটি বিভিন্ন গণমাধ্যমে শিরোনাম হয়েছে। যদিও খবরে ওই রাঁধুনির নাম প্রকাশ করা হয়নি। তবে বলা হয়েছে, তিনি কাজ করেন জাপানের উত্তর–পূর্বাঞ্চলের আওমোরি অঞ্চলের একটি রেস্তোরাঁয়।
ওই রেস্তোরাঁর ব্যবস্থাপকের নাম সাসাকি। তিনি বলেন, ঘটনার দিন ভোর পাঁচটার দিকে রেস্তোরাঁয় খাবার তৈরি করছিলেন ৫৭ বছর বয়সী ওই রাঁধুনি। একপর্যায়ে স্যুপ তৈরি করতে রেস্তোরাঁর পেছনের দিকে গেলে একাকী হয়ে পড়েন। তখনই একটি ভালুক তাঁকে আক্রমণ করে।
ভালুকটি ছিল এক মিটার লম্বা। সেটি ঝাঁপিয়ে পড়লে পাল্টা হামলা চালান ওই রাঁধুনি। ভালুকটিকে ঠেলে পেছনে দিকে সরিয়ে দেন। এ সময় তাঁর ডান চোখের পাতা এবং নাকে ক্ষত সৃষ্টি হয়। ঝরছিল রক্ত। তা সত্ত্বেও রান্না চালিয়ে যান ওই রাঁধুনি। বলেন, ‘এটি কিছুই না। রান্না চলবে। দোকান খোলা থাকবে।’
মজার বিষয় হলো, আকারে ছোট হওয়ার কারণে লড়াইয়ের সময় নাকি ভালুকটিকে কুকুর ভেবেছিলেন ওই রাঁধুনি। ব্যবস্থাপক সাসাকি এমনটিই জানিয়েছেন। তিনি বলেন, ভোর সাড়ে পাঁচটার দিকে দোকানে পৌঁছানোর পর তিনি ওই রাঁধুনিকে হাসপাতালে পাঠান। কিছুটা আহত হওয়ায় তিনি এখন ছুটিতে।
আপাতত ওই রেস্তোরাঁও বন্ধ রাখা হয়েছে। কর্মীদের পাঠানো হয়েছে রেস্তোরাঁটির অন্য শাখায়। বর্তমানে ভালুক ঠেকাতে রেস্তোরাঁর চারপাশে বেড়া তৈরির কাজ চলছে। শেষ হলেই আবার চালু করা হবে সেটি।
চলতি বছর জাপানে ভালুকের আক্রমণ বৃদ্ধি পেতে দেখা গেছে। এ বছর প্রাণীটির হামলায় অন্তত ১৩ জন নিহত হয়েছেন। এটি ২০০৬ সালের পর থেকে একটি রেকর্ড। এ ছাড়া শতাধিক মানুষ আহত হয়েছেন বলে জানিয়েছে জাপানের পরিবেশবিষয়ক মন্ত্রণালয়।