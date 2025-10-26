ট্রাম্প গেলেন মালয়েশিয়ায়, আরেকটি ‘বড় শান্তিচুক্তি’ সইয়ের সাক্ষী হবেন

ট্রাম্প গেলেন মালয়েশিয়ায়, আরেকটি ‘বড় শান্তিচুক্তি’ সইয়ের সাক্ষী হবেন
যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তাঁর এশিয়া সফরের অংশ হিসেবে মালয়েশিয়ায় পৌঁছেছেন। দেশটিতে দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় আঞ্চলিক জোটের (আসিয়ান) শীর্ষ সম্মেলনে যোগ দেবেন তিনি।
এর পাশাপাশি মালয়েশিয়ার রাজধানী কুয়ালালামপুরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ আয়োজনে অংশ নেওয়ার কথা রয়েছে ট্রাম্পের। তা হলো থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়ার মধ্যে শান্তিচুক্তি সই। গত মে মাসে দেশ দুটি প্রাণঘাতী সীমান্ত বিরোধে জড়িয়েছিল।
আজ রোববার স্থানীয় সময় সকালে ট্রাম্পকে বহনকারী উড়োজাহাজ এয়ারফোর্স ওয়ান কুয়ালালামপুরে অবতরণ করে। কুয়ালালামপুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ট্রাম্পকে স্বাগত জানান মালয়েশিয়ার প্রধানমন্ত্রী আনোয়ার ইব্রাহিম।
পথিমধ্যে ট্রাম্প নিজের ট্রুথ সোশ্যালে একটি পোস্ট করেছেন। তাতে ট্রাম্প লেখেন, কম্বোডিয়া ও থাইল্যান্ডের মধ্যে একটি ‘বড় শান্তিচুক্তি’ সই করার উদ্দেশ্যে তিনি মালয়েশিয়ার পথে আছেন।
ট্রাম্প আরও লেখেন, গুরুত্বপূর্ণ এ আয়োজনে যাতে সবাই থাকতে পারেন, এ জন্য তিনি পৌঁছানোর পরপরই চুক্তি সই করা হবে।
আজ দিনের পরবর্তী ভাগে চুক্তিটি সই করার কথা ছিল। থাইল্যান্ডের প্রধানমন্ত্রী অনুতিন চার্নভিরাকুল চুক্তি সই অনুষ্ঠানটি এগিয়ে আনার অনুরোধ করেন। গতকাল শনিবার থাইল্যান্ডের রাজা মহা ভাজিরালংকর্নের মা রানি সিরিকিত মারা গেছেন। এর জেরে থাই প্রধানমন্ত্রীর এ অনুরোধ।
ট্রাম্প আশা প্রকাশ করেছেন, কুয়ালালামপুরে অবতরণের পরই তিনি থাইল্যান্ডের ‘অসাধারণ’ প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবেন। তখন তিনি থাইল্যান্ডের মহান জনগণের প্রতি সমবেদনা জানাবেন।
পাঁচ দিনের এশিয়া সফরে ট্রাম্প মালয়েশিয়া, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া যাবেন। গত জানুয়ারিতে প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার পর এটি এ অঞ্চলে ট্রাম্পের প্রথম সফর এবং সবচেয়ে দীর্ঘ বিদেশ সফর।