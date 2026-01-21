ট্রাম্পের ‘শান্তি পর্ষদে’ যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিল পাকিস্তান

ট্রাম্পের ‘শান্তি পর্ষদে’ যোগ দেওয়ার ঘোষণা দিল পাকিস্তান
গাজা নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ঘোষিত ‘শান্তি পর্ষদে’ যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে পাকিস্তান। দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বুধবার এক বিবৃতিতে এ সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে।
বিবৃতিতে বলা হয়েছে, গাজা শান্তি পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সহযোগিতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে পাকিস্তান জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের রেজোল্যুশন ২৮০৩-এর কাঠামোর আওতায় এ সিদ্ধান্ত নিয়েছে।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ট্রাম্প প্রশাসন গত সপ্তাহে বিশ্বের কিছু দেশকে শান্তি পর্ষদ এবং সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন সংস্থায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানায়। এ পর্ষদ ও সংস্থা যুদ্ধপরবর্তী গাজার পুনর্গঠন ও শাসনব্যবস্থা দেখভালের দায়িত্ব পালন করবে।
সুইজারল্যান্ডের দাভোসে আগামীকাল বৃহস্পতিবার বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে ট্রাম্পের শান্তি পর্ষদের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়ার কথা রয়েছে। জানা গেছে, মূলত গাজার পুনর্গঠন তত্ত্বাবধানের জন্য এ পর্ষদ গঠন করা হয়েছে। কিন্তু খসড়া চার্টারে দেখা গেছে, এর কার্যক্রম শুধু ফিলিস্তিনি ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ থাকবে না।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ইসলামাবাদের আশা—পর্ষদের প্রতিষ্ঠা গাজায় স্থায়ী অস্ত্রবিরতি, মানবিক সহায়তা বৃদ্ধিসহ পুনর্গঠনের জন্য বাস্তব পদক্ষেপের পথ খুলে দেবে।
দেশটি আরও আশা করে, এ উদ্যোগের ফলে একটি বিশ্বাসযোগ্য ও সুনির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে ফিলিস্তিনিদের স্বনিয়ন্ত্রণ ও স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হবে। আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি ও জাতিসংঘের প্রাসঙ্গিক রেজোল্যুশনের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে এসব করা হবে।
আজ বুধবার ইসরায়েলও ‘শান্তি পর্ষদে’ যোগ দেওয়ার আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছে। আজ নেতানিয়াহুর দপ্তর এক বিবৃতিতে জানায়, প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ঘোষণা করেছেন, তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছেন এবং বিশ্বনেতাদের নিয়ে গঠিত ‘শান্তি পর্ষদের’ সদস্য হিসেবে যোগ দেবেন।