নাজিব রাজাকের ১৫ বছর কারাদণ্ড

মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাকছবি: রয়টার্স ফাইল ছবি

ওয়ানএমডিবি নামের প্রকল্পে রাষ্ট্রীয় তহবিলের অর্থ আত্মসাৎ ও পাচারের মামলায় মালয়েশিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী নাজিব রাজাককে ১৫ বছরের কারাদণ্ড দিয়েছেন দেশটির একটি আদালত।

আজ শুক্রবার আদালত তাঁকে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং অর্থ পাচারের দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে এই রায় ঘোষণা করেন। রায়ের সময় বিচারক কলিন লরেন্স সেকুয়েরাহ বলেন, ‘আসামির বিরুদ্ধে আনা সব সাজার মেয়াদ একই সঙ্গে কার্যকর হবে।’

এর আগে আজই এ মামলায় দোষী সাব্যস্ত করেন কুয়ালালামপুর হাইকোর্ট। ৭২ বছর বয়সী নাজিবের বিরুদ্ধে ক্ষমতার অপব্যবহারসংক্রান্ত চারটি এবং অর্থ পাচারের ২১টি অভিযোগ আনা হয়েছিল। অভিযোগে বলা হয়, নাজিব ওয়ানএমডিবি থেকে প্রায় ২২০ কোটি মালয়েশীয় রিঙ্গিত (প্রায় ৫৩ কোটি ৯০ লাখ ডলার) অবৈধভাবে স্থানান্তর করেছিলেন।

কৌঁসুলিরা বলেন, এক দশকের বেশি আগে নাজিব প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী ও ওয়ানএমডিবির উপদেষ্টা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে মালয়েশিয়ার রাষ্ট্রীয় বিনিয়োগ তহবিল থেকে বিপুল অঙ্কের অর্থ নিজের ব্যক্তিগত ব্যাংক হিসাবগুলোয় সরিয়ে নেন।

নাজিব এর আগে ২০২০ সালে ওয়ানএমডিবির প্রায় ৯৯ লাখ ডলার তহবিল আত্মসাতের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন। ওই মামলা তাঁকে ১২ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়। ২০২২ সাল থেকে তাঁর সাজার মেয়াদ শুরু হয়। পরে তাঁর সাজা কমিয়ে ছয় বছর করা হয়।

নাজিবের বিরুদ্ধে হওয়া মামলাগুলোর মধ্যে দ্বিতীয় মামলায় তিনি দোষী সাব্যস্ত হলেন। এটিকে এখন পর্যন্ত তাঁর বিরুদ্ধে হওয়া সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মামলা বলে বিবেচনা করা হচ্ছে।

