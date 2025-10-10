কাবুলে টিটিপির প্রধানের বাসভবনে পাকিস্তানের বিমান হামলা
আফগানিস্তানের রাজধানী কাবুলের কেন্দ্রীয় এলাকা আবদুল হক স্কয়ার নামের এক জায়গায় পাকিস্তান গতকাল বৃহস্পতিবার গভীর রাতে বিমান হামলা চালিয়েছে। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের খবরে এমনটাই বলা হয়েছে।
আফগানিস্তানের ইসলামি আমিরাত সরকারের প্রধান মুখপাত্র জাবিউল্লাহ মুজাহিদ বিমান হামলার বিষয়টি নিশ্চিত না করলেও গতকাল রাত সাড়ে ১০টার দিকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে লিখেছেন, ‘কাবুলে একটি বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে। বিষয়টি তদন্ত করা হচ্ছে। কেউ হতাহত হয়েছেন বলে জানা যায়নি।’
আবদুল হক স্কয়ার থেকে শেরে নাও এলাকা এই প্রতিবেদকের হোটেলের দূরত্ব প্রায় দুই কিলোমিটার। দুটি জায়গাই কাবুলের মোটামুটি কেন্দ্রস্থলে বলা চলে। তবে গত রাতে কোনো বড় বিস্ফোরণের শব্দ শোনেননি এই প্রতিবেদক। হোটেলের কর্মীরাও কোনো বিস্ফোরণের শব্দ শোনেননি বলে জানান।
তবে অঞ্চলের খোঁজখবর রাখেন এবং বিদেশি পর্যটকদের সঙ্গে কাজ করেন, এমন একজন ট্যুর গাইড হোটেলের অভ্যত্থনা রিসেপশনে দাঁড়িয়ে চাপা গলায় বলেন, পাকিস্তান এ হামলা চালিয়েছে। আবদুল হক স্কয়ারে তেহরিক-ই-তালেবানের (টিটিপি) এক নেতার গাড়ি লক্ষ্য করে।
টিটিপির যে নেতাকে লক্ষ্য করে হামলা চালানো হয়েছে বলে স্থানীয় সাংবাদিকদের অভিমত, তিনি হলেন টিটিপির অন্যতম প্রধান নেতা মুফতি নুর ওয়ালি মেহসুদ। তাঁর কিছু হয়েছে কি না, তা নিয়ে কাবুলে সাংবাদিকদের মধ্যে আলোচনা হলেও বিষয়টি নিশ্চিত করা যায়নি। আজ শুক্রবার দুপুরের দিকে পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সংবাদ সম্মেলন করবে বলে জানিয়েছে।
কাবুলে এই প্রতিবেদকের গাইড, অনুবাদক ও সাংবাদিক হাসমত স্থানিকজাই বলেন, তিনিও বিস্ফোরণের কোনো শব্দ শোনেননি। তাঁর বাড়ি ঘটনাস্থল থেকে কিছুটা দূরে।
হাসমত বলেন, মেহসুদের আঘাত লেগেছে কি লাগেনি, সেটা খুব বড় কথা নয়। শহরের মানুষ কিঞ্চিৎ উত্তেজিত যে বিষয়টি নিয়ে তা হলো, এ হামলা যেখানে হয়েছে, সেটা কাবুলের একেবারে কেন্দ্রে, আর্গ অঞ্চল থেকে ১০০ বা ২০০ মিটার দূরে। এখানে প্রেসিডেন্ট ভবন রয়েছে। এর পাশেই রয়েছে আফগানিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়। ফলে বিষয়টি উদ্বেগের।
তৎকালীন রাষ্ট্রপ্রধান আবদুর রহমান খান উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে প্রেসিডেন্ট ভবনের উদ্বোধন করেন। ২০২১ সাল পর্যন্ত এখানে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ছিলেন আশরাফ গনি। হাসমত বলেন, আফগানিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভারত সফর করার সময়ই এ ঘটনা প্রমাণ করছে যে বিষয়টিকে ভালো চোখে দেখছে না পাকিস্তান।
পাকিস্তান গত সেপ্টেম্বর মাসে জানিয়েছিল, পাকিস্তানের নিরাপত্তা বাহিনীর ওপর টিটিপি ধারাবাহিকভাবে সীমান্ত অঞ্চলে হামলা চালাচ্ছে। পাকিস্তান সরকার সরাসরি আফগানিস্তানকে সাবধান করে দিয়েছিল।
পাকিস্তানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র শাফকত আলী খান গত মাসের শেষের দিকে বলেছিলেন, ‘আফগানিস্তান ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী। আমরা ভ্রাতৃত্বপূর্ণ সম্পর্ক চাই, যেমনটি দুটি ভালো প্রতিবেশীর মধ্যে হওয়া উচিত। আমি বারবার বলেছি, (সম্পর্কের) মূল প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে, সেখানে (আফগানিস্তানে) সন্ত্রাসীদের অভয়ারণ্য রয়েছে। তাই প্রধানমন্ত্রীর বার্তা খুব স্পষ্ট—কাবুলকে পাকিস্তান বা টিটিপি ঠিক করে নিতে হবে।’
এই প্রতিবেদন লেখার সময় সাংবাদিক হাসমত জানান, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাকিস্তান-আফগান সীমান্তের আরও কিছু অঞ্চল থেকে সংঘাতের খবর পাওয়া যাচ্ছে। তবে বিষয়টি সরকারিভাবে নিশ্চিত করা যায়নি।
আজ সকাল আটটা নাগাদ হোটেলের সামনে পায়চারি করতে করতে অবশ্য মনে হলো না, গত রাতের হামলা নিয়ে কাবুলের মানুষ বিশেষ চিন্তিত। বিষয়টি জানেনও না অনেকে। রাস্তাঘাট একেবারে ফাঁকা। কিন্তু তার কারণ অন্য।
শুক্রবার আফগানিস্তানে সাপ্তাহিক ছুটি। ফলে শহরের মধ্য ও উচ্চবিত্ত ব্যক্তিরা অনেক সময় বাড়িতে থেকে বের হন না অথবা বের হলে হয়তো অনেক দূরে কোথাও বেড়াতে যান। প্রতি শুক্রবারই রাস্তাঘাট ফাঁকা থাকে। গত রাতের ঘটনার সঙ্গে এর কোনো সম্পর্ক নেই।