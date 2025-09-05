এশিয়া

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে ২২০৫, খোলা আকাশের নিচে মানুষ

এএফপি
জালালাবাদ
ভূমিকম্পে আহত একজনকে স্ট্রেচারে করে হেলিকপ্টার থেকে নামিয়ে আনেন স্বেচ্ছাসেবক ও আফগান নিরাপত্তাকর্মীরা। কুনার প্রদেশ, আফগানিস্তান, ১ সেপ্টেম্বরছবি: এএফপি

আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলে শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর উদ্ধারকর্মীরা এখনো ঘরবাড়ির ধ্বংসস্তূপ থেকে মরদেহ খুঁজে বের করছেন। এ পর্যন্ত সর্বশেষ সরকারি হিসাব অনুযায়ী মৃতের সংখ্যা ২ হাজার ২০৫ জনে দাঁড়িয়েছে।

আহত হয়েছেন অন্তত ৩ হাজার ৬৪০ জন। দুর্গত এলাকায় যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন থাকায় এখনো সব জায়গায় ত্রাণ পৌঁছাতে পারেনি। ভূমিকম্পের কয়েক দিন পর গতকাল বৃহস্পতিবারও বেঁচে থাকা মানুষজনকে উদ্ধারে এবং ত্রাণ পৌঁছে দিতে বেগ পেতে হয়।

গত রোববার রাতে পাকিস্তান সীমান্তবর্তী পার্বত্য অঞ্চলে ৬ দশমিক শূন্য মাত্রার ভূমিকম্প আঘাত হানে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় দারিদ্র্যপীড়িত আফগানিস্তানে এটি অন্যতম ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। ভূপৃষ্ঠ থেকে মাত্র ১০ কিলোমিটার গভীরে উৎপন্ন এ কম্পনে কুনার ও নানগারহার প্রদেশে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়।

ভূমিকম্পে ঘুমন্ত মানুষের ওপর কাদামাটি ও ইটের ঘর ধসে পড়ে। পরাঘাতের (ভূমিকম্পের পরবর্তী ছোট ছোট ভূকম্পন) ভয়ে মানুষজন খোলা আকাশের নিচে বাস করছেন। উদ্ধারকর্মীরা ধসে পড়া ভবনের ধ্বংসস্তূপের নিচে আটকা পড়া মানুষজনকে উদ্ধারের চেষ্টা চালাচ্ছেন।

জাতিসংঘের শরণার্থীবিষয়ক প্রধান ফিলিপ্পো গ্র্যান্ডি এক্সে বলেছেন, পূর্ব আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে পাঁচ লাখের বেশি মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ভূমিকম্পে কুনার প্রদেশে সবচেয়ে বেশি হতাহতের ঘটনা ঘটেছে। এর পাশাপাশি নানগারহার ও লাঘমান প্রদেশেও বহু আহত ও নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে। পরাঘাতের কারণে পাথর ধসে পড়ায় দুর্গম অঞ্চলে পৌঁছানো কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত ভবনের ধ্বংসাবশেষ আরও ধসে পড়ার ভয়ে পরিবারের সদস্যরা বাড়ির বাইরে অবস্থান করছেন।

এদিকে গৃহহীনদের সামনে এখন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ। আর আন্তর্জাতিক ত্রাণ সংস্থাগুলো আগেই সতর্ক করছে যে তাদের সহায়তার মজুদ দ্রুত ফুরিয়ে আসছে। কাবুলে তালেবান প্রশাসন জানিয়েছে, দুর্গম পার্বত্য এলাকায় এখনো উদ্ধার অভিযান চলছে। ধ্বংসস্তূপে অনেকে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

কুনার প্রদেশের বাসিন্দা আলেম জান বলেন, ‘আমাদের যা কিছু ছিল, সব ধ্বংস হয়ে গেছে। শুধু গায়ে যে কাপড় আছে, তা–ই অবশিষ্ট।’ জানের পরিবার এখন গাছের নিচে আশ্রয় নিয়ে আছে, পাশে ছোট্ট একটি গাদায় বাকি সামান্য মালপত্র।

