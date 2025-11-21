এশিয়া

মালয়েশিয়ায় ১৭৪ বাংলাদেশি গ্রেপ্তার

তথ্যসূত্র:
বারনামা
মালয়েশিয়ার মানচিত্রফাইল ছবি

মালয়েশিয়ার পর্যটন এলাকা পাহাং রাজ্যের ক্যামেরন হাইল্যান্ডে বেশ কিছু অভিযান চালিয়ে ১৭৪ বাংলাদেশিসহ ৪৬৮ জন বিদেশিকে গ্রেপ্তার করেছে অভিবাসন বিভাগ।

গতকাল বৃহস্পতিবার বেলা ১১টা থেকে ২টা পর্যন্ত ক্যামেরন হাইল্যান্ডের চারটি এলাকায় বাণিজ্যিক অঞ্চল, ভবন নির্মাণ কেন্দ্র ও শাকসবজির খামারে অভিযান চালানো হয়। এতে অংশ নেন অভিবাসন বিভাগের ৫৪৭ সদস্য ও কর্মকর্তা। এ সময় বারনামার এক প্রতিবেদকও উপস্থিত ছিলেন।  

অভিযানের সময় অধিকাংশ বিদেশি শাকসবজি মোড়কজাত করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি টের না পাওয়ায় তাঁরা পালানোর সুযোগ পাননি।

ইমিগ্রেশন বিভাগের মহাপরিচালক জাকারিয়া শাবান বলেন, স্থানীয় লোকজনের বিভিন্ন অভিযোগের ভিত্তিতে এক মাস আগেই এসব অভিযানের পরিকল্পনা করা হয়েছিল।

অভিযানে মোট ১ হাজার ৮৮৬ জন বিদেশির তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয় বলে জানিয়েছেন জাকারিয়া শাবান। তিনি বলেন, এর মধ্যে ৪৬৮ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

গ্রেপ্তারকৃতদের বিরুদ্ধে মেয়াদোত্তীর্ণ পাসপোর্ট রাখা, ভ্রমণ নথি না থাকাসহ অভিবাসনসংক্রান্ত নানা আইন ভঙ্গের অভিযোগ পাওয়া গেছে। এমনকি কেউ কেউ অস্থায়ী ওয়ার্ক পারমিট দেখিয়েছেন, যা ভুয়া বলেই মনে হয়েছে।

গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের মধ্যে ১৭৪ জন বাংলাদেশের বলে জাকারিয়া শাবান জানিয়েছেন। এ ছাড়া ১৭৫ জন মিয়ানমারের, ৬৭ জন ইন্দোনেশিয়ার, ২০ জন নেপালের, ১৬ জন পাকিস্তানের, ১১ জন ভারতের এবং ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, শ্রীলঙ্কা, চীন ও কলম্বিয়ার নাগরিক একজন করে। গ্রেপ্তার ব্যক্তিদের ৩৮৮ জন পুরুষ, ৭৬ জন নারী ও ৪টি শিশু। এর মধ্যে ২০ থেকে ৫৪ বছরের বয়সীদের কেলান্তান, পেরাক ও সেলাঙ্গরের আটককেন্দ্রে পাঠানো হবে।

জাকারিয়া শাবান বলেন, ‘গোয়েন্দা তথ্যের ভিত্তিতে আমরা জানতে পারি, ক্যামেরন হাইল্যান্ড বিদেশিদের জন্য কাজের একটি আকর্ষণীয় কেন্দ্র হয়ে উঠেছে। সাম্প্রতিক বছরগুলোয় এখানে বিদেশিদের আগমন উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। এতে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন স্থানীয় লোকজন। পাহাড়ি এলাকা এবং শহর থেকে দূরত্বের কারণে বিদেশিরা এই পর্যটন এলাকায় কাজ করতে আগ্রহী হন। স্থানীয় ব্যবসায়ীরাও প্রায়ই তাঁদের নিয়োগ দিতে পছন্দ করেন।’

অভিবাসন বিভাগের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, অবৈধ অভিবাসন নিয়ন্ত্রণের অংশ হিসেবে চলতি বছরের শুরু থেকে ১৮ নভেম্বর পর্যন্ত মালয়েশিয়াজুড়ে মোট ৮৩ হাজার ৯৯৪ জন বিদেশিকে আটক করা হয়েছে।

