প্রথমবারের মতো চীন, রাশিয়া ও মঙ্গোলিয়ার যৌথ সামরিক মহড়া

প্রথমবারের মতো চীন, রাশিয়া ও মঙ্গোলিয়ার যৌথ সামরিক মহড়া
প্রথমবারের মতো চীন, রাশিয়া ও মঙ্গোলিয়া যৌথ সীমান্ত প্রতিরক্ষা মহড়া সম্পন্ন করেছে। আজ মঙ্গলবার চীনের সামরিক বাহিনী এ তথ্য জানিয়েছে। তিন প্রতিবেশী দেশের মধ্যে এই মহড়া তাদের ঘনিষ্ঠ নিরাপত্তা সমন্বয়েরই প্রতিফলন।
সোম ও মঙ্গলবার এ তিন দেশের একটি অজ্ঞাত সীমান্ত এলাকায় ‘বর্ডার ডিফেন্স কো-অপারেশন-২০২৫’ নামের এ মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। চীনের পিপলস লিবারেশন আর্মি তাদের অফিশিয়াল উইবো অ্যাকাউন্টে দেওয়া একটি পোস্টে এ তথ্য জানিয়েছে।
তিন দেশের সেনাবাহিনীর অংশগ্রহণে যুদ্ধাস্ত্র ব্যবহার করে এই মহড়া হয়। সীমান্ত অঞ্চলে নিরাপত্তাঝুঁকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় কৌশলগত যৌথ সক্ষমতা বাড়ানোর লক্ষ্যে এ মহড়ার আয়োজন করা হয় বলে চীনের সেনাবাহিনী জানিয়েছে।
উইবো পোস্টে সেনাবাহিনী আরও জানায়, মহড়ার সময় চীনের ভূখণ্ডে একটি যৌথ কমান্ড পোস্ট স্থাপন করা হয়। ‘যার ভূখণ্ড, তার নেতৃত্ব; বহুপক্ষীয় পরামর্শ এবং সমান্তরাল কমান্ড নীতির ভিত্তিতে’ এ মহড়া পরিচালিত হয়।
বেইজিংয়ে ২ সেপ্টেম্বর এই তিন দেশের নেতাদের ত্রিপক্ষীয় একটি বৈঠকের পর এই মহড়া অনুষ্ঠিত হলো। এর আগের দিন চীনের প্রেসিডেন্ট সি চিন পিং সাংহাই কো-অপারেশন অর্গানাইজেশনের (এসসিও) শীর্ষ সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। ওই সম্মেলনে তিনি ২০টির বেশি অ-পশ্চিমা দেশের নেতাদের আতিথ্য দেন। সম্মেলনে তিনি নতুন বৈশ্বিক নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ওপর জোর দেন।