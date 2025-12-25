দিনে ১৮ ঘণ্টা কাজ করে ১২ কোটি টাকায় কিনলেন ফ্ল্যাট

দিনে ১৮ ঘণ্টা কাজ করে ১২ কোটি টাকায় কিনলেন ফ্ল্যাট
সিঙ্গাপুরের ২৬ বছর বয়সী তরুণী ক্রিস এই মুহূর্তে রীতিমতো ভাইরাল। পুরোপুরি নিজের জমানো টাকা দিয়ে ফ্ল্যাট কিনে তিনি সবাইকে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন। ফ্ল্যাটের মূল্য ১০ লাখ ডলার; বাংলাদেশি মুদ্রায় যা ১২ কোটি টাকার বেশি।
ক্রিস একজন পূর্ণকালীন প্রযোজক ও কনটেন্ট ক্রিয়েটর। ২০ ডিসেম্বর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টিকটকে তিনি তাঁর সাফল্যের কথা প্রকাশ করেছেন। ক্রিস বলেন, ‘আমার স্বপ্ন সত্যি হলো।’
সিঙ্গাপুরের এই তরুণী আরও বলেন, ফ্ল্যাটের চাবি হাতে পাওয়ার আগে পর্যন্ত তাঁর পরিবারের সদস্যরাও জানতেন না যে তিনি এটি কিনছেন। ফ্ল্যাটটি কিনতে প্রায় ২ লাখ ৪০ হাজার ডলার (প্রায় তিন কোটি টাকা) নগদ এককালীন পরিশোধ করতে হয়েছে। পুরো টাকা তিনি নিজেই দিয়েছেন।
ক্রিসের দৈনন্দিন কাজের রুটিন শুনলে চোখ কপালে ওঠার মতো অবস্থা। তিনি প্রতিদিন ১২ থেকে ১৮ ঘণ্টা কাজ করেন। এভাবে সপ্তাহে সাত দিনই চলতে থাকে। স্থায়ী চাকরির পাশাপাশি তিনি ফ্রিল্যান্স ফটো ও ভিডিও নিয়ে কাজ করেন। এমনকি জিমে কসরত করার সময়ও তাঁর কাজ চলতে থাকে! নিজেই হেসে বললেন, ‘জিমের ওয়ার্কআউটের সময়ও আমি কাজ করি।’
ক্রিসের কাজ করা শুরু হয় মাত্র ১৪ বছর বয়সে। ১৯ বছর বয়সে বিনিয়োগ শুরু করেন। ক্রিস বলছেন, শৃঙ্খলা আর তীব্র আকাঙ্ক্ষা তাঁর সাফল্যের মূল চাবিকাঠি। তিনি প্রতিটি খরচের দিকে নজর রাখেন। প্রায়ই তিন বেলা সাধারণ খাবার খেয়ে সঞ্চয় বাড়ান।
ক্রিসের মতে, স্বাধীনতার মূল্য অপরিসীম। তাঁর মা শিখিয়েছেন যে নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে। আর তার ফল এখন চোখের সামনে। ক্রিস মনে করেন, সিঙ্গাপুরে নিজের সম্পত্তি থাকাটা তাঁকে নিরাপত্তার অনুভূতি দেয়।