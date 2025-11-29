এশিয়া

বাইডেনকে দুষলেও সন্দেহভাজন আফগান নাগরিকের আশ্রয়–আবেদনে অনুমোদন দিয়েছিল ট্রাম্প প্রশাসন

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্যকে গুলি করার ঘটনায় সন্দেহভাজন আফগান অভিবাসীকে আশ্রয় দেওয়া নিয়ে বাইডেন প্রশাসনকে দোষারোপ করেছে ট্রাম্প প্রশাসন। তাদের দাবি, সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের মেয়াদকালে যথাযথ যাচাই–বাছাই না করেই ওই ব্যক্তিকে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল।

তবে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের নথিপত্র বিশ্লেষণ করে রয়টার্স জানতে পেরেছে, অভিযোগটি ঠিক নয়। বরং চলতি বছর মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রশাসনই ওই ব্যক্তির আশ্রয়ের আবেদন মঞ্জুর করেছে।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআইয়ের পরিচালক ক্যাশ প্যাটেল ও ডিস্ট্রিক্ট অব কলাম্বিয়ার মার্কিন অ্যাটর্নি জেনিন পিরো দুজনই ট্রাম্পের নিয়োগপ্রাপ্ত কর্মকর্তা। তাঁরা গত বৃহস্পতিবার এক সংবাদ সম্মেলনে বলেছেন, বাইডেন প্রশাসন যথাযথভাবে পূর্ব ইতিহাস যাচাই না করেই লাকানওয়ালকে ২০২১ সালে যুক্তরাষ্ট্রে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিল।

২৯ বছর বয়সী ওই আফগান নাগরিকের নাম রহমানউল্লাহ লাকানওয়াল। তিনি ২০২১ সালের ৮ সেপ্টেম্বর ‘অপারেশন অ্যালাইস ওয়েলকাম’ কর্মসূচির মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রে ঢোকেন। ২০২১ সালের আগস্টে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনাদের প্রত্যাহারের পর বাইডেন এই পুনর্বাসন কর্মসূচি চালু করেছিলেন। আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনাদের প্রত্যাহারের পর দ্রুতই আফগান সরকারের পতন হয় এবং তালেবান পুরো দেশটির নিয়ন্ত্রণ নেয়।

ক্যাশ প্যাটেল ও জেনিন পিরো—দুজনের কেউই তাঁদের দাবির পক্ষে কোনো প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেননি।

‘অপারেশন অ্যালাইস ওয়েলকাম’ কর্মসূচির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রে পুনর্বাসিত আফগানদের দুই বছরের জন্য ‘প্যারোল’ সুবিধা দেওয়া হয়েছিল। এর আওতায় তাঁরা দুই বছরের জন্য যুক্তরাষ্ট্রে বৈধভাবে বসবাস ও কাজ করার সুযোগ পান। পরে তাঁদের স্থায়ীভাবে বসবাসের অনুমতি চেয়ে আবেদন করার সুযোগ দেওয়া হয়।

প্যাটেল বলেন, লাকানওয়াল আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক বাহিনীর সঙ্গে কাজ করেছিলেন। যথাযথ নিয়ম না মেনে তাঁকে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল। কারণ, পূর্ববর্তী প্রশাসন কোনো ধরনের পূর্বইতিহাস যাচাই–বাছাই না করে হাজার হাজার মানুষকে দেশে ঢোকার অনুমতি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল।’

কংগ্রেসের এক প্রতিবেদন অনুযায়ী, এই পুনর্বাসন কর্মসূচির আওতায় ৭০ হাজারের বেশি আফগান নাগরিককে যুক্তরাষ্ট্রে ঢুকতে দেওয়া হয়েছিল। কর্মসূচিটির আওতায় মার্কিন সন্ত্রাসবিরোধী ও গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর তদন্তসহ বিভিন্ন যাচাই–বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করতে বলা হয়েছিল। তবে সমালোচকেরা বলছেন, যেভাবে তাড়াহুড়া করে পুনর্বাসন কর্মসূচি চালানো হয়েছে, তাতে পর্যাপ্ত যাচাই–বাছাই প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হয়নি।

রয়টার্স যে নথি পেয়েছে তাতে দেখা গেছে, লাকানওয়াল ২০২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে আশ্রয়ের জন্য আবেদন করেছিলেন। চলতি বছরের ২৩ এপ্রিল অর্থাৎ ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার তিন মাস পর তিনি অনুমোদন পান। ওয়াশিংটনের বাসিন্দা লাকানওয়াল আগে কোনো অপরাধ করেছিলেন বলে কোনো তথ্য জানা ছিল না।

লাকানওয়াল–সংক্রান্ত সরকারি নথিতে বলা হয়েছে, তাঁকে অনুমোদনের অযোগ্য বলে বিবেচনা করার মতো কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

যুক্তরাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ ওয়াশিংটন ডিসিতে ন্যাশনাল গার্ডের দুই সদস্যকে গুলি করার ঘটনাটি নিয়ে তদন্ত করছে।

গত বুধবার হোয়াইট হাউসের কাছে ফারাগুট স্কয়ারে খুব কাছ থেকে দুই ন্যাশনাল গার্ড সদস্যকে গুলি করা হয়। এতে ন্যাশনাল গার্ডের এক সদস্য নিহত হয়েছেন। আহত অন্য সদস্যের অবস্থাও গুরুতর। এ ঘটনায় সন্দেহভাজন হিসেবে লাকানওয়ালকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

