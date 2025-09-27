সবচেয়ে লম্বা নখ তাঁর

সবচেয়ে লম্বা নখ তাঁর
ভিয়েতনামের শিল্পী লিউ কং হুয়েন ৩৪ বছর ধরে তাঁর দুই হাতের নখ বড় করেছেন। সম্প্রতি তাঁর সব নখের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়িয়েছে ৫৯৪ দশমিক ৪৫ সেন্টিমিটার (১৯ ফুট ৬ ইঞ্চি)।
এতে তিনি বিশ্বে জীবিত কোনো পুরুষের মধ্যে দীর্ঘতম হাতের নখের রেকর্ড গড়েছেন। তাঁর হাতের নখের দৈর্ঘ্য প্রাপ্তবয়স্ক জিরাফের গড় উচ্চতার চেয়ে বেশি।
লিউ কং হুয়েন নাম ডিন প্রদেশের গিয়াও থুই জেলার বাসিন্দা। চলতি বছরের শুরুতে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসের প্রধান সম্পাদক ক্রেগ গ্লেনডে হুয়েনের বাড়িতে গিয়ে নখ পরিমাপ করেন। বাঁ হাতের নখের দৈর্ঘ্য ৩৮৮ দশমিক ৮৫ সেন্টিমিটার, ডান হাতের ২০৫ দশমিক ৬ সেন্টিমিটার। সবচেয়ে বড় নখটি বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলে—যার দৈর্ঘ্য ১২৭ দশমিক ৫ সেন্টিমিটার (৪ ফুট ২ ইঞ্চি)।
হুয়েন পেশায় চিত্রশিল্পী। তিনি স্থানীয় বাড়িঘরের দেয়ালে চিত্রকর্ম করে আয় করেন এবং নিজের নখও নানা রঙে রাঙিয়ে রাখেন।
আমার স্ত্রী না থাকলে এই নখ ঠিক রাখতে পারতাম না। তিনি সব সময় পাশে আছেনলিউ কং হুয়েন, ভিয়েতনামের শিল্পী
হুয়েনের বয়স ৬৭ বছর। তিনি ৩৪ বছর আগে বাবার মতো শামান হতে চেয়েছিলেন। শামান এমন ব্যক্তি, যিনি আত্মা বা প্রাকৃতিক শক্তি ব্যবহার করে রোগ নিরাময় ও আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। পরে বাবার পরামর্শে শামান হওয়ার ইচ্ছা বাদ দিলেও তিনি নখ কাটা বন্ধ রাখেন।
নখের যত্নে হুয়েন অত্যন্ত সতর্ক। ভিজলে নখ নরম হয়ে ভেঙে যেতে পারে, তাই শুষ্ক রাখতে হয়। জামা পরা, শোয়া বা অন্যান্য দৈনন্দিন কাজেও সতর্ক থাকতে হয়। তিনি বলেন, ‘নখ কাটার কথা ভাবলেই শারীরিক ও মানসিকভাবে ক্লান্তি লাগে।’
হুয়েনের স্ত্রী থি থুয়ান নখের যত্নে প্রতিনিয়ত সাহায্য করেন। হুয়েন বলেন, ‘আমার স্ত্রী না থাকলে এই নখ ঠিক রাখতে পারতাম না। তিনি সব সময় পাশে আছেন।’
৩৪ বছরের অধ্যবসায়, ধৈর্য ও পরিশ্রমের ফলে হুয়েনকে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রমাণ করেছেন, দীর্ঘ নখ থাকলেও একজন শিল্পী স্বাভাবিক জীবনযাপন ও সৃজনশীল কাজ চালিয়ে যেতে পারেন।
হুয়েনের আগে পুরুষদের মধ্যে সবচেয়ে দীর্ঘ নখের রেকর্ডটি ছিল মার্কিন নাগরিক মেলভিন ফেইজেল বুটের। তাঁর দুই হাতের নখের মোট দৈর্ঘ্য ছিল ৯ দশমিক ৮৫ মিটার (৩২ ফুট ৩ দশমিক ৮ ইঞ্চি)। ২০০৯ সালে রেকর্ড গড়ার কয়েক মাসের মধ্যে তিনি মারা যান।