ধেয়ে আসছে শক্তিশালী টাইফুন, ভিয়েতনামে নিরাপদে হাজারো মানুষ

ধেয়ে আসছে শক্তিশালী টাইফুন, ভিয়েতনামে নিরাপদে হাজারো মানুষ
শক্তিশালী টাইফুন (ঘূর্ণিঝড়) বুয়ালোই আঘাত হানার আগে আজ রোববার বিভিন্ন বিমানবন্দর বন্ধ করেছে ভিয়েতনাম সরকার। নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে হাজার হাজার মানুষকে।
ভিয়েতনামের ভূখণ্ডের প্রবেশের আগে আজ ঝড়টির কেন্দ্রে বাতাসের গতি ছিল ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ১৩৩ কিলোমিটার। আগামীকাল সোমবার বেলা একটার দিকে দেশটির মধ্যাঞ্চলে আঘাত হানার কথা রয়েছে টাইফুনটির।
ভিয়েতনামের আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, টাইফুনটি দ্রুত অগ্রসর হচ্ছে। এর গতি স্বাভাবিকের চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ। ধারণ করা হচ্ছে, বিস্তৃত এলাকায় এর প্রভাব পড়বে। টাইফুনের কারণে ভিয়েতনামের উত্তর ও মধ্যাঞ্চলের প্রদেশগুলোয় ৬০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে। ৯ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেতে পারে নদীর পানির উচ্চতা। এতে বন্যা ও ভূমিধসের শঙ্কা রয়েছে।
এমন পরিস্থিতিতে মধ্যাঞ্চলে হা তিনহ প্রদেশ থেকে প্রায় ১৫ হাজার জনকে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে সরকার। এর আগে টাইফুনটি ফিলিপাইনে আঘাত হেনেছিল। এতে অন্তত ১০ জনের মৃত্যু হয়।