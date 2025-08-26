বিশ্বের সবচেয়ে বেশি উচ্চশিক্ষিত ১০ দেশের ৬টিই ইউরোপে

শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড। কোনো দেশের সমৃদ্ধি প্রায়ই তার কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর শিক্ষার মানের সঙ্গে সম্পর্কিত। উচ্চশিক্ষিত কর্মশক্তি সাধারণত বেশি উৎপাদনশীলতা দেখাতে পারে। তাদের উদ্ভাবনের ক্ষমতা বেশি থাকে এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী করতে আরও সহায়তা করে। যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক গবেষণাপ্রতিষ্ঠান সিবিআরই বিশ্বের উচ্চশিক্ষিতে দেশের একটি তালিকা করেছে। ২৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী ব্যক্তিদের মধ্যে কতজন স্নাতক বা উচ্চতর ডিগ্রি অর্জন করেছেন, তার ওপর ভিত্তি করে এ তালিকা করা হয়।
সবচেয়ে বেশি শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর দেশের তালিকায় শীর্ষে ইউরোপের দেশ আয়ারল্যান্ড। গবেষণা অনুযায়ী, দেশটির ২৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৫২ দশমিক ৪ শতাংশ বা ১৮ লাখ মানুষ স্নাতক বা এর চেয়ে বেশি ডিগ্রিধারী।
শিক্ষিত দেশের তালিকায় দ্বিতীয় অবস্থানে ইউরোপের আরেকটি ধনী দেশ সুইজারল্যান্ড। দেশটির ২৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী প্রায় ৪৬ শতাংশ মানুষ উচ্চশিক্ষিত। এই সংখ্যা প্রায় ২৭ লাখ।
এশিয়ার উন্নত দেশ সিঙ্গাপুর শিক্ষার দিক থেকেও উন্নত। ইউরোপের দুটি দেশের পর শিক্ষিত দেশের তালিকায় তৃতীয় অবস্থানে রয়েছে দেশটি।
সিঙ্গাপুরে ২৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪৫ শতাংশ মানুষ উচ্চশিক্ষিত। সংখ্যার দিক থেকে যা প্রায় ১৯ লাখ।
ইউরোপের দেশ বেলজিয়ামের জনগণের মধ্যে শিক্ষার হার অনেক বেশি। বিশ্বের যেসব দেশে শিক্ষিতের হার বেশি তার মধ্যে দেশটির অবস্থান চতুর্থ।
বেলজিয়ামের ২৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী প্রায় ৪৪ দশমিক ১ শতাংশ মানুষ স্নাতক কিংবা আরও উচ্চ ডিগ্রিধারী। যা মোট জনসংখ্যার ৩৩ লাখ।
শিক্ষিত দেশের তালিকায় পঞ্চম অবস্থানে রয়েছে যুক্তরাজ্য। বাংলাদেশসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য দেশটিতে পাড়ি জমান। তাঁদের অনেকেই সেখানে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উন্নত জীবনযাপন করেন।
যুক্তরাজ্যের মোট জনসংখ্যার ২৫ থেকে ৬৪ বয়সী ৪৩ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ স্নাতক কিংবা তারও বেশি শিক্ষায় শিক্ষিত, যা মোট জনসংখ্যার ১ কোটি ৯১ লাখ।
যুক্তরাজ্যের পরেই শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর তালিকায় রয়েছে ইউরোপের আরেকটি দেশ নেদারল্যান্ডস। দেশটি ডাচ নামেও পরিচিত।
নেদারল্যান্ডসের ২৫ থেকে ৬৪ বয়সী ৪২ শতাংশ মানুষ স্নাতক পাস করেছেন। এ সংখ্যা ৪৮ লাখ।
বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিশালী অর্থনীতির দেশ যুক্তরাষ্ট্র। জ্ঞান–গরিমা ও গবেষণায়ও অনেকে এগিয়ে দেশটি। প্রতিবছর বাংলাদেশসহ বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে মেধাবী শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য যুক্তরাষ্ট্রে পাড়ি জমান।
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ২৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী প্রায় ৪০ দশমিক ৩ শতাংশ মানুষ স্নাতক ডিগ্রিধারী। অর্থাৎ দেশটির ৭ কোটি ৮২ লাখ মানুষ উচ্চশিক্ষিত। আর উচ্চশিক্ষিতের হারের দিক থেকে বিশ্বে দেশটির অবস্থান সপ্তম।
ওশেনিয়া অঞ্চলের দেশ অস্ট্রেলিয়া। বাংলাদেশসহ অনেক দেশের শিক্ষার্থীরা উচ্চশিক্ষার জন্য দেশটিতে পাড়ি জমান।
অস্ট্রেলিয়ার ২৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী কর্মক্ষম প্রায় ৩৯ দশমিক ৭ শতাংশ মানুষ স্নাতক কিংবা উচ্চতর ডিগ্রিধারী। অর্থাৎ দেশটির ৬৯ লাখ মানুষ উচ্চশিক্ষিত।
মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইসরায়েল। ফিলিস্তিনের গাজায় প্রায় দুই বছর ধরে হামলা চালানোর কারণে বিশ্বজুড়ে সমালোচিত হচ্ছে। তবে শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চায় দেশটি অনেক এগিয়ে।
ইসরায়েলের মোট জনসংখ্যার ২৫ থেকে ৬৪ বছর বয়সী প্রায় ৩৯ দশমিক ৭ মানুষ স্নাতক কিংবা উচ্চতর ডিগ্রিধারী। অর্থাৎ দেশটির ২২ লাখ মানুষ উচ্চশিক্ষিত।
স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশ সুইডেন। শীর্ষ ১০ উচ্চশিক্ষিত দেশের তালিকায় এটির অবস্থান দশম। সুইডেনের বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেলের নামে নোবেল পুরস্কারের প্রবর্তন করা হয়েছে।
সুইডেনের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠীর প্রায় ৩৯ দশমিক ৬ শতাংশ মানুষ স্নাতক শিক্ষিত। এই সংখ্যা ২৬ লাখ।