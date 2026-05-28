ইরানে আবারও মার্কিন হামলা, বন্দর আব্বাসে বিস্ফোরণ
যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনী আজ বৃহস্পতিবার ইরানে নতুন করে হামলা চালিয়েছে। মার্কিন এক কর্মকর্তার বরাত দিয়ে সিএনএন জানিয়েছে, মার্কিন সেনা এবং বাণিজ্যিক জাহাজের জন্য হুমকি হতে পারে—এমন একটি লক্ষ্যবস্তুকে কেন্দ্র করে এই হামলা চালানো হয়েছে।
এদিকে, এই হামলার পাশাপাশি ইরানের কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বন্দরনগরী বন্দর আব্বাসের পূর্বাঞ্চলে তিনটি বিকট বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে। ইরানের আধা-সরকারি বার্তা সংস্থা ফার্স নিউজ এই বিস্ফোরণের কথা জানিয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের এই হামলা কিংবা বন্দর আব্বাসে বিস্ফোরণ নিয়ে তাৎক্ষণিকভাবে ইরানের কোনো মন্তব্য পাওয়া যায়নি। এ নিয়ে তিন দিনের মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো মার্কিন হামলা চালানো হলো।
এদিকে ইরানের সাথে সম্ভাব্য চুক্তি নিয়ে তাড়াহুড়ো না করার বিষয়ে নিজের আগের অবস্থানেই অনড় রয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। চুক্তি নিয়ে তাকে কোনোভাবেই চাপে ফেলা যাবে না উল্লেখ করে ট্রাম্প সতর্কবার্তা দিয়েছেন।
তিনি বলেন, ট্রাম্প প্রশাসনকে বিদায় করার জন্য ইরান যে দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বা সময়ক্ষেপণের কৌশল নিয়েছে, তা কোনো কাজে আসবে না। কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন, আসন্ন মধ্যবর্তী নির্বাচন নিয়ে তিনি মোটেও চিন্তিত নন।