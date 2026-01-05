‘বাস কন্ডাক্টর’-এর ভূমিকায় বিড়াল

‘বাস কন্ডাক্টর’-এর ভূমিকায় বিড়াল
সড়কে ঘণ্টার পর ঘণ্টা গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় কেউ সঙ্গী হলে বিষয়টা দারুণ হয়। এতে পথ চলার ক্লান্তি অনেকটা কমে যায়। এদিক দিয়ে চীনের হেবেই প্রদেশের বাসিন্দা ট্রাকচালক শিয়াংজিকে বেশ ভাগ্যবান বলা যায়। তাঁর সঙ্গে সর্বক্ষণ ভ্রমণ করার জন্য এক সঙ্গী রয়েছে। সঙ্গীর বয়স মাত্র আট মাস।
শিয়াংজি তাকে ‘সেরা ভ্রমণসঙ্গী’ বলে উল্লেখ করেছেন। তাঁর এই ভ্রমণসঙ্গী আসলে একটি বিড়াল, নাম রেখেছেন জিয়াওজি। শিয়াংজি তাঁর সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম অ্যাকাউন্ট থেকে মাঝেমধ্যেই নিজেদের ভ্রমণের নানা ভিডিও পোস্ট করেন।
ডিসেম্বরে শিয়াংজির সঙ্গে ট্রাকে বিড়াল জিয়াওজির ভ্রমণের দুটি ভিডিও চীনের সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। একটি ভিডিও প্রায় ১৪ লাখ মানুষ এবং অন্য ভিডিওটি ৬ লাখ ৩০ হাজার মানুষ দেখেছেন।
একটি ভিডিওতে ট্রাকের ঝাঁকুনি উপেক্ষা করে জিয়াওজিকে শান্তভাবে ট্রাকের জানালা দিয়ে বাইরের দৃশ্য উপভোগ করতে দেখা যাচ্ছে। আরেকটি ভিডিওতে বিড়ালটি এক পায়ে আসনের পাশে থাকা হ্যান্ডেল চেপে বসে আছে। শিয়াংজি হ্যান্ডেলের পাশে একটি ম্যাট ও লিটার বক্সও রেখেছেন।
শিয়াংজি বলেন, জিয়াওজি এক মাস বয়স থেকে তাঁর সঙ্গে ভ্রমণ করে। ছোটবেলায় ভ্রমণের সময় খানিকটা অসুস্থ হলেও এখন সাড়ে সাত কেজি ওজনের এই কো-পাইলট তাঁর ড্রাইভিং ‘সুপারভাইজ’ হিসেবে কাজ করে। বিড়ালটি ট্রাকে থাকা মালাপত্রও পাহারা দেয়।
অনলাইনে অনেকেই জিয়াওজিকে বাস কন্ডাক্টরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। একজন লিখেছেন, ‘এই প্রথমবার আমি বাস্তবে কোনো ক্যাট (বিড়াল) কন্ডাক্টর দেখছি।’
অন্যজন লিখেছেন, ‘রাস্তায় যখন ট্রাক ঝাঁকুনি খায়, সে তখন হ্যান্ডেল ধরে রাখতেও জানে।’
তবে কেউ কেউ বিড়ালটির এভাবে ভ্রমণ করা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। একজন লিখেছেন, ‘ট্রাক চলার সময় তাকে খাঁচায় আটকে রাখাই ভালো। হঠাৎ ভয় পেয়ে সেটি ব্রেকের নিচে গেলে কী হবে?’
শিয়াংজি বলেন, ‘জিয়াওজি সঙ্গে থাকায় ট্রাক চালানোর মতো কঠিন কাজ করার পরও তিনি সব সময় খুশি থাকেন।